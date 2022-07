São Paulo renova contrato de Rogério Ceni até dezembro de 2023

O São Paulo anunciou no fim da tarde desta terça-feira, 12, a renovação de contrato do técnico Rogério Ceni. O vínculo com o ex-goleiro e atual comandante da equipe paulista se encerraria em dezembro deste ano, mas foi prolongado de forma antecipada até o final de 2023.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em sua segunda passagem como treinador pelo Morumbi, ele dirigiu até aqui o clube em 57 jogos, com 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 60,2%.

“Feliz pelo interesse da direção em dar continuidade ao trabalho. Poderemos pensar e planejar o próximo ano, e fico contente pela demonstração de confiança”, disse Ceni.

“A renovação antecipada do Rogério e da comissão técnica nada mais é do que a demonstração da confiança mútua no trabalho que todos realizamos no dia a dia”, completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Continua após a publicidade

Um dos maiores ídolos da história do clube como jogador, Ceni ainda tenta construir história na nova função a frente do clube. Ele retornou ao time em outubro, para substituir o argentino Hernán Crespo.

Na atual temporada, foi vice-campeão Paulista, perdendo a decisão para o Palmeiras, e pode eliminar o mesmo rival nas oitavas de final da Copa do Brasil – a equipe venceu a primeira partida por 1 a 0.

Na Sul-Americana, classificou o Tricolor às quartas, onde enfrentará o Ceará, enquanto no Campeonato Brasileiro ocupa a sétima colocação, com 23 pontos.

Antes, Ceni já havia dirigido a equipe entre janeiro e julho de 2017, quando acabou sucumbindo após maus resultados.

Como treinador, ele já conquistou diversos títulos: o do Brasileiro de 2020, além da Supercopa do Brasil e o Carioca, em 2021, todos pelo Flamengo. Antes, havia faturado a Série B, a Copa do Nordeste e por duas vezes o Campeonato Cearense com o Fortaleza.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens