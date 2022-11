São Paulo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Atlético Mineiro empataram, em 2 a 2, nesta terça-feira, 1º, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Tricolor na oitava colocação parcial da tabela, enquanto o Galo passa a noite em sexto colocado, o que ainda deixa em aberto a disputa por vaga na Libertadores de 2023. O time paulista contou com dois gols de Jonathan Calleri, enquanto o mineiro com dois de Eduardo Vargas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Após um dia de chuvas na capital paulista, o Morumbi recebeu um importante duelo para as pretensões das equipes. Dominante com a bola, o Tricolor chegou a se aproximar de abrir o placar, mas caiu de rendimento depois da pressão inicial. Assim, após um chute atleticano bater no braço de Pablo Maia, o Galo converteu o pênalti, aos 25 minutos, com Eduardo Vargas.

Aproveitando-se do fator casa, o São Paulo superou o momento positivo atleticano e empatou aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois de bola que sobrou na área, Jonathan Calleri finalizou de primeira, deixando tudo igual. O jogo, quente entre os atletas, também contou com chegadas ofensivas perigosas na reta final.

Antes das equipes irem para o vestiário, o São Paulo fez valer o desempenho superior e tomou a frente do marcador. Depois de Calleri chutar e Everson defender, o argentino completou no rebote, em seu 18º gol no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor voltou com linhas baixas para o segundo tempo, o que fez o Atlético Mineiro ter mais bola. Mesmo acumulando a posse, o Galo não conseguiu criar mais perigo ao gol do São Paulo, o que fez o ritmo do jogo cair até a reta final. Assim, aos 36 minutos da última etapa, o time mineiro empatou, após Mariano cruzar e Vargas completar.

O Atlético Mineiro é o sexto colocado, com 52 pontos, enquanto o São Paulo é oitavo, com 51, fechando o G-8. O Galo recebe o Botafogo, na próxima segunda-feira, 7, enquanto o Tricolor viaja para enfrentar o Fluminense, no sábado, 5.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens