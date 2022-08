São Paulo denuncia racismo e diz que funcionário foi chamado de macaco

O São Paulo comunicou pelas redes sociais que seus torcedores e um funcionário do clube foram alvos de uma série de “ataques racistas” durante a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo, 31, na Arena da Baixada.

Segundo o Tricolor, o profissional que trabalha na agremiação registrou Boletim de Ocorrência pelos insultos, logo após o pênalti defendido pelo goleiro Felipe Alves. Os paranaenses, por sua vez, ainda não se pronunciaram a respeito do caso.

“Lamentavelmente, episódios de racismo foram presenciados neste domingo, na Arena da Baixada”, inicia dizendo na nota. “Um profissional do São Paulo FC, que estava trabalhando no campo, foi vítima de ataques racistas logo em seguida ao pênalti defendido pelo goleiro Felipe Alves. Ele vem recebendo o suporte do clube e já registrou Boletim de Ocorrência”.

“Nas arquibancadas, torcedores também relataram ataques nojentos, vítimas de criminosos que simulavam gestos de macaco. É nosso dever denunciar. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”, conclui.

Lamentavelmente, episódios de racismo foram presenciados neste domingo, na Arena da Baixada. Um profissional do São Paulo FC, que estava trabalhando no campo, foi vítima de ataques racistas logo em seguida ao pênalti defendido pelo goleiro Felipe Alves. (+) pic.twitter.com/jQL0hPXqii — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2022

Nas redes sociais, também circula o vídeo de uma torcedora do Athletico imitando um macaco. De acordo com são-paulinos presentes, os rivais também jogaram bananas em direção a torcida visitante.

Torcida do Athletico jogou banana no setor visitante👎 E olha isso: essa garota do vídeo está imitando o que?????? Racismo?LAMENTÁVEL! 📸 Baby/Instagram pic.twitter.com/95Mgod1Dee — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) July 31, 2022

Pelo lado do Furacão, torcedores rebateram publicando vídeos em que são-paulinos são flagrados em ofensas raciais em recente jogo diante do Fluminense, no estádio do Morumbi, em 17 de julho.

O Athletico venceu o confronto com um gol marcado pelo meia Vitor Bueno, aos 23 do segundo tempo, também de pênalti. O resultado colocou a equipe paranaense na quarta colocação, com 34 pontos, enquanto o Tricolor se manteve em décimo, com 26, e há cinco partidas sem vencer na competição.

