São Paulo anuncia demissão do técnico Rogério Ceni

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 19, a demissão do técnico Rogério Ceni, um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana. Em nota, o clube agradeceu o ídolo pelos serviços prestados em sua segunda passagem como treinador tricolor, que durou um ano e seis meses.

“O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento”, diz trecho do comunicado.

Maior campeão da história do clube nos tempos de goleiro (17 taças em 25 anos), Ceni encerrou a passagem sem conquistar títulos, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, em 106 jogos. Foi vice-campeão duas vezes, do Paulistão e da Copa Sul-Americana do ano passado.

Após a partida contra o Puerto Cabello, Rogério Ceni jogou para a diretoria a responsabilidade por sua demissão. “Não posso responder, mas até gostaria. Facilitaria bastante. Sou extremamente feliz e gosto de trabalhar com eles. Sou empregado, não empregador, não posso responder pelo patrão”, disse Rogério.

“Não sei [se corre risco de demissão], é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Eu trabalho todos os dias tentando extrair o melhor de cada um. Com 0 a 0 no intervalo, acho que as vaias foram aceitáveis, mas o time jogou bem, finalizou bastante. Trabalho com o que eu gosto e sou feliz com o que escolhi. A pergunta não cabe a mim, cabe à direção”.

O ídolo tricolor vinha sendo pressionando pela Independente, maior torcida organizada do clube, e viu o ambiente se tornar extremamente turbulento depois da eliminação para o Água Santa na semifinal do Campeonato Paulista e da estreia com empate em casa, diante do Ituano, na Copa do Brasil.

Ceni também era criticado por boa parte da torcida por sua gestão de grupo e pela utilização de jogadores. O entrevero mais grave, que se tornou público, foi com o atacante Marcos Paulo, com quem teve uma dura discussão diante de todo o grupo, depois de uma postagem feita pelo atleta. Na ocasião, Marcos Paulo postou uma foto com a frase “hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa” e curtiu comentários críticos ao técnico.

“O clima é bom. A única anormalidade é a postagem dele na internet, fora disso, não tem nada de anormal. Converso sempre com educação e respeito. Trabalho todos os dias com ele e não tenho problemas, é um bom menino e até entrou no último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado e podemos conversar, mas se expressar na internet é a única anormalidade que existe. É um assunto encerrado, não tem absolutamente nenhum atrito”, afirmou Ceni há uma semana.

NOTA OFICIAL

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. + pic.twitter.com/sDN1MSpdT3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2023