São Paulo anuncia a contratação de Nahuel Ferraresi

O São Paulo se mexeu novamente no mercado! Neste sábado, 13, o Tricolor confirmou a contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi. O atleta pertence ao Grupo City e chega por empréstimo com vínculo até junho de 2023, podendo haver prorrogação até dezembro do mesmo ano.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Nahuel Ferraresi chega após defender o Estoril, de Portugal, na última temporada. O venezuelano, filho de argentino, se destacou no Deportivo Táchira antes de ser comprado pelo Grupo City (responsável pelo Manchester City e outras equipes ao redor do mundo).

Para desembarcar no Brasil, zagueiro também passou por Montevideo City, Moreirense e Estoril. Convocado com frequência para a seleção venezuelana, Ferraresi defendeu a “Vino Tinto” na Copa América de 2021.

“Construímos uma boa relação com o Grupo City e isso, felizmente, nos abriu a porta para conseguirmos trazer o Ferraresi, que é um jogador para um setor do time que precisamos reforçar e que chega com a experiência de defender a seleção de seu país. Em conversas com o atleta, ele demonstrou muita vontade de defender o São Paulo”, disse o Presidente Julio Casares.

Continua após a publicidade

Essa é a segunda contratação do São Paulo junto ao Grupo City. Na última semana, o Tricolor também bateu o martelo e trouxe o atacante argentino Nahuel Bustos, que estava no Girona, da Espanha.

📞 Alô, Nahuel Bustos! É verdade que tem xará chegando aí? 👀🇻🇪#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/SFHfj5svii — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 13, 2022