São Paulo acerta venda de Sara por R$ 57 mi e vai ao mercado por reforços

Rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra, o Norwich oficializou nesta sexta-feira, 15, a contratação do atacante Gabriel Sara, do São Paulo. O acordo foi fechado por 9 milhões de libras (57,6 milhões de reais pela cotação atual). Dono de 100% dos direitos econômicos, o Tricolor terá direito ao valor integral da negociação.

O desfecho do negócio permite ao clube brasileiro sair ao mercado para trazer reforços. Pouco após a classificação diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni externou publicamente preocupação por reposições.

Sara ainda se recupera de uma cirurgia para correção do ligamento do tornozelo direito. Ele não atua desde 28 de abril, ou seja, há quase três meses e tem expectativa de retorno para agosto.

🤝 Norwich City are delighted to confirm the signing of Brazilian attacking midfielder Gabriel Sara from São Paulo! 🇧🇷 #𝗢𝗹𝗮𝗦𝗮𝗿𝗮 🇧🇷 | #𝗡𝗖𝗙𝗖 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 15, 2022

Formado pelo São Paulo, o jogador deixa o clube com 114 jogos realizados e 17 gols marcados.

Na última temporada o Norwich terminou a Premier League, a principal divisão inglesa, na última colocação com somente 22 pontos somados em 38 partidas. A equipe só venceu cinco vezes.

O time realiza amistosos de pré-temporada. Neste sábado, 16, às 13h (de Brasília), encara o Olympique de Marselha.