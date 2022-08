Santos x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo, 21, às 18h (de Brasília), em clássico pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Os rivais têm, curiosamente, campanhas semelhantes até aqui na competição. O Peixe ocupa a décima colocação, com 30 pontos, enquanto o Tricolor é o 11º, com 29.

Para a partida, o Santos deve promover as estreias de dois reforços: o meia Carabajal e o meia-atacante Soteldo, contratados na última janela de transferências. Eles já foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) e participaram normalmente da semana de treinamentos.

A principal dúvida do técnico Lisca recai sobre o titular da lateral esquerda. Recuperado de lesão ligamentar no joelho direito, Lucas Pires treina sem restrições e disputa vaga com Felipe Jonatan no setor.

O São Paulo, por sua vez, vem embalado após a classificação às semifinais da Copa do Brasil, superando o América Mineiro.

Além disso, a equipe pôs fim a uma incômoda série de seis jogos sem vitórias na competição ao superar por 3 a 0 o Red Bull Bragantino, no último fim de semana.

O técnico Rogério Ceni ainda não deu indícios sobre o provável time titular,

