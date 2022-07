Santos x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Santos x Flamengo se enfrentam neste sábado, 2, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal de pay-per-view Premiere.

O Santos tem 19 pontos e não vence há duas rodadas no Brasileirão. O time do técnico Fabián Bustos está na sétima colocação e precisa da vitória em casa para não ver os primeiros colocados se desgarrarem. Para a partida, o Peixe deve contar com o retorno de jogadores que foram preservados no meio de semana contra o Tolima, pela Libertadores, como o volante Rodrigo Fernández e o atacante Marcos Leonardo.

O Flamengo, por sua vez, é o nono colocado, com 18 pontos, e ainda busca engatar uma sequência positiva com Dorival Júnior para entrar realmente na briga na parte de cima da tabela. O time não poderá mais contar com o meio-campista Andreas Pereira, cujo contrato de empréstimo junto ao Manchester United se encerrou na quinta-feira, 30. Com um surto de Covid-19 no elenco, o Rubro-Negro pode novamente ter que entrar com um time mesclado em campo. Além disso, o volante João Gomes está suspenso.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Fluminense x Corinthians – Premiere

Juventude x Atlético-MG – Premiere

19h

Santos x Flamengo – Premiere

Ceará x Internacional – Premiere

21h

Palmeiras x Athletico-PR – SporTV

Brasileiro Série B

11h

Londrina x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Ituano x Criciúma – SporTV e Premiere

19h

Náutico x Novorizontino – SporTV e Premire

20h30

CRB-AL x Guarani – Premiere

