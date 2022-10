Santos x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 21 out 2022, 16h49 - Publicado em 21 out 2022, 12h38

Por Da redação Atualizado em 21 out 2022, 16h49 - Publicado em 21 out 2022, 12h38

Santos e Corinthians entram em campo neste sábado, 22, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em confronto pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na quinta colocação da competição, com 54 pontos, o Timão tenta se reerguer após o vice-campeonato da Copa do Brasil. A equipe perdeu nos pênaltis para o Flamengo na última quarta-feira, 19.

O objetivo, agora, é voltar ao G-4, grupo dos quatro classificados para a fase de grupos da próxima Libertadores. O time está empatado em pontos com o Fluminense, quarto colocado, e tem um a menos do que o Flamengo, o terceiro.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com meia-atacante Adson, diagnosticado com um estiramento muscular. Se não puder atuar, a tendência é que escale Gustavo Mosquito.

O provável time irá a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Róger Guedes.

O confronto também rememora a tensão do último encontro entre os rivais, marcado por invasões de torcedores santistas segundos após o término da vitória por 1 a 0 diante do Corinthians, na Vila Belmiro, em 13 de junho, que culminou com a eliminação da equipe na Copa do Brasil. O episódio ganhou enorme repercussão pela tentativa de agressão ao goleiro Cássio, ainda no gramado.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) optou por punir o Santos com a perda de duas partidas sem público, além de multa de 35 mil reais. A medida será cumprida somente em 2023, a partir da próxima edição da competição nacional.

O Peixe, por sua vez, vem embalado após duas vitórias consecutivas: diante do Juventude, em 10 de outubro, e contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, na última segunda-feira, 17.

Continua após a publicidade

O técnico Orlando Ribeiro ainda tem algumas dúvidas na escalação dos 11 titulares. Na lateral, Madson e Nathan disputam a titularidade. Na defesa, é improvável a presença de Eduardo Bauermann, em recuperção de uma entorse no tornozelo esquerdo, e de Maicon, em trabalhos de transição física.

No ataque, a grande incógnita é a presença do atacante Marcos Leonardo, artilheiro da equipe na temporada. Ele segue em tratamento fisioterápico após sair machucado em Bragança Paulista. Se não puder atuar, Rwan Seco ou Lucas Barbosa concorrem a vaga.

Com isso, o provável time terá: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Rwan Seco ou Lucas Barbosa).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Premiere

19h

América-MG x Flamengo – Premiere

Santos x Corinthians – Premiere

21h

Palmeiras x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Ituano x Sampaio Corrêa – SporTV e Premiere

Vasco x Criciúma – SporTV e Premiere

Bahia x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Londrina x Sport – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens