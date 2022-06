Santos x Bragantino: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

O Santos recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, 18, na Vila Belmiro, em Santos, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Embalado pela vitória por 2 a 1 fora de casa diante do Juventude na última terça-feira, 14, o Peixe agora tenta alcançar o G-6 da competição. Na sétima colocação, a equipe tem quatro vitórias, cinco empate e sofreu três derrotas, um aproveitamento de 47,2%.

Para a partida, o técnico Fabián Bustos tem dificuldades para a lateral direita. Madson se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto Auro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A opção mais provável é a escalação do atacante Lucas Braga na função.

Na esquerda, o titular Lucas Pires retorna de suspensão e volta na vaga de Felipe Jonatan. O zagueiro Maicon, que se queixa de dores na coxa direita, ainda será reavaliado.

O Red Bull Bragantino também chega em bom momento pela vitória por 4 a 2 diante do Coritiba, em Bragança, na última quarta, 15. Na oitava colocação e com a mesma pontuação do Santos, a equipe somou sete pontos dos últimos nove possíveis para subir na tabela.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri retorna de suspensão e não deve ter problemas quanto a escalação da equipe.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

21h

Santos x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere

19h

Cuiabá x Ceará – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Grêmio x Sampaio Corrêa – Premiere

16h

Londrina x Vasco – SporTV e Premiere

Novorizontino-SP x Tombense-MG – SporTV e Premiere

18h30

Náutico x Sport – SporTV x Premiere

