Santos x Atlético-GO: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Santos e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, 10, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Eliminado de forma precoce da Sul-Americana na última quarta-feira, 6, o Peixe chega para a partida vivendo intensa crise. Na quinta, 7, a diretoria oficializou a saída do técnico argentino Fabián Bustos, de sua comissão técnica e de parte da diretoria, o principal nome foi o do executivo Edu Dracena.

Ainda sem um novo treinador, a equipe será dirigida pelo auxiliar Marcelo Fernandes, que terá o ex-meio-campista Giovanni, ídolo do clube, como seu auxiliar pontual.

Para a partida, o time deve voltar a contar com o lateral-direito Madson, recuperado de lesão na coxa esquerda. Além deles, os laterais Felipe Jonatan e Auro também ficarão à disposição depois de cumprirem isolamento por Covid-19. A baixa será o volante Sandry, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O Santos ocupa a décima colocação na competição, com 19 pontos, e só venceu uma partida das últimas 13 disputadas na temporada – diante do Juventude, fora de casa, em 14 de junho.

Diferente do rival, o Dragão vem embalado pela classificação às quartas de final da Sula. O feito histórico foi confirmado ao eliminar o Olimpia-PAR, nos pênaltis, na última quinta, 8.

O time goiano ocupa a 16ª colocação, a última antes da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, mesmo desempenho do rival Goiás, tenta se distanciar do bloco dos ameaçados da competição.

