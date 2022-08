Santos é punido com perda de público por invasão e tentativa de agressão

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu nesta quarta-feira, 10, por punir o Santos com a perda de duas partidas sem público, além de multa de 35 mil reais, pelas invasões de torcedores segundos após o término da vitória por 1 a 0 diante do Corinthians, na Vila Belmiro, no último dia 13 de junho, que culminou com a eliminação da equipe na Copa do Brasil. O episódio ganhou enorme repercussão pela tentativa de agressão de um torcedor ao goleiro Cássio, ainda no gramado.

A punição será cumprida somente em 2023, a partir da próxima edição da competição nacional. O clube ainda escapou de um prejuízo maior já que o gancho poderia chegar até dez jogos e 100 mil reais de multa.

O clube foi denunciado pela procuradoria no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir I – desordens em sua praça de desporto; (AC). II – invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; (AC). III – lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

Ajudaram como atenuantes o fato de ter identificado todos os invasores, colaborado com a detenção e expulsado um deles do quadro de sócio do clube. O Santos ainda pediu desculpas publicamente pelos fatos ocorridos.

Em nota, citou a própria torcida, atletas do Timão, CBF e ao público em geral que assistiu aos atos. Apesar disso, não mencionou diretamente o goleiro adversário, principal alvo de violência.

O torcedor que tentou agredir Cássio, mas não conseguiu acertá-lo em cheio, pois foi contido por seguranças e também por Marcos Leonardo, atacante do Santos e autor do gol do clássico.

Depois da partida, Marcos Leonardo também comentou o episódio e explicou sua atitude em entrevista coletiva. “Eu vi o torcedor vindo ali, eu estava de frente. Tentei proteger o Cássio. Não preciso nem falar da pessoa dele, é um fenômeno que defende o Corinthians. Tentei defendê-lo”, disse. “Não quero para ele o que não quero para mim. Meus pais me ensinaram a sempre defender o próximo”, completou o jovem atacante, que recebeu elogios de torcedores corintianos nas redes sociais, inclusive da esposa do próprio Cássio, Janara Sackl.

“Parabéns e obrigada ao menino Marcos Leonardo (atleta do Santos). Você foi fundamental para diminuir a chance de acontecer algo pior! Usado por Deus! Que Ele continue abençoando a sua vida e de toda a sua família”, escreveu. Ela, no entanto, se disse horrorizada com as cenas na Vila Belmiro e lembrou das ameaças que ela e o goleiro sofreram há alguns meses de torcedores do próprio Corinthians.

“Covarde! Há exatos três meses, eu desativei minha conta devido a ameaças proferidas a mim e a minha família. E não, não se tratava de uma brincadeira de mau gosto de algum adolescente. Se tratava de um criminoso já com duas passagens pela polícia. Três meses depois, meu marido sofre uma tentativa de agressão na Vila Belmiro por um torcedor rival. Que Deus tenha misericórdia desse cidadão! Covarde! E essas bombas que estavam estourando arás do gol do meu marido? E se tivesse acerto ele? Respeitem o trabalho destes homens. Para muitos pode ser diversão, mas para os nossos maridos é profissão”, acrescentou Janara.

