Santos diz buscar quatro reforços para Lisca; saiba as posições e nomes

O Santos promete reforçar o elenco com a reabertura da janela de transferências. Durante a apresentação do novo técnico Lisca, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21, o novo executivo de futebol, Newton Drummond, afirmou que o clube contratará pelo menos quatro jogadores: um lateral, um volante, um meia e um atacante.

O dirigente não mencionou nomes, mas confirmou que as possibilidades são próximas das especuladas nos últimos dias. Os principais alvos são o lateral-direito e zagueiro Mário Fernandes, do CSKA Moscou, e meia colombiano Juan Fernando Quintero, atualmente emprestado ao River Plate.

“Estamos pensando em lateral, extremo, meia, volante… É mais ou menos o que está sendo especulado. Se surgir oportunidade em outra posição e encaixar no conceito de futebol do Lisca, vamos fazer. A princípio, são essas condições”, disse Newton Drummond.

Além de Fernandes e Quintero, o clube também busca o lateral argentino Lucas Blondel, do Tigre. Recentemente, o clube oficializou a venda do zagueiro Kaiky ao Almería, da Espanha, e tem como negociável nomes como o dos equatorianos Jhojan Julio e Bryan Angulo, indicados pelo ex-técnico Fabián Bustos.

As negociações, porém, ainda são consideradas difíceis. Por Fernandes, o clube esbarra em uma dificuldade com o CSKA. O contrato do jogador, válido até 30 de junho de 2024, foi suspenso por tempo indeterminado por alegação de cansaço e motivações familiares de Fernandes. Ele não deseja uma batalha judicial contra o clube onde é ídolo.

“Temos que entender que é um momento de abertura de janela, com muita especulação, nome e oferta. O Santos, com esse tamanho e essa necessidade, com novo executivo e técnico, tem mais especulação. Oferecem muitos nomes e colocam alguns na mídia para valorizar seu produto. Há avanço, há proposta, mas não vou falar em nomes para não criar expectativa. Podem não acontecer e frustrar nosso torcedor. Meu processo é só falar com assinatura”, explicou Drummond.

Fernandes chegou ao CSKA em 2012 por 15 milhões de euros, sendo metade deste montante para o Grêmio. No período, ele fez 328 jogos e marcou 10 gols pelo clube, com sete títulos conquistados. Também atuou em 34 jogos e marcou cinco gols pela seleção russa, participando como titular da Copa de 2018, sediada no país.

Quintero tem 29 anos e pertence ao Shenzhen, da China. Na atual temporada disputou 20 jogos pelo River, mas não é titular com Marcelo Gallardo. A saída dele dependeria do convencimento ao clube argentino, onde está emprestado até o fim do ano.

Com Blondel, o Santos já realizou uma proposta e agora aguarda o aval do Tigre para avançar.

Sob olhares de Lisca, a equipe venceu o Botafogo por 2 a 0 na Vila Belmiro na última quarta-feira, 20, e subiu para a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 25 pontos.

