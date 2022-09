Santos demite Lisca após 8 jogos no comando

Lisca não é mais o treinador do Santos. O fim do vínculo foi divulgado, nesta segunda-feira, 12. O trabalho que durou oito jogos foi encerrado com duas vitórias, três empates e três derrotas, totalizando um total de 37,5% dos pontos ganhos.

Esta é a terceira vez que o Peixe encerra o trabalho de um treinador na temporada. Anteriormente, Fabio Carille e Fabián Bustos passaram pelo comando técnico, mas também sem sucesso.

