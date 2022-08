Santos anuncia contratação de Luan, do Corinthians, por empréstimo

O Santos anunciou nesta sexta-feira, 5, a contratação do meia-atacante Luan, emprestado pelo Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro. Sem espaço no rival, o jogador chega ao clube indicado pelo técnico Lisca e avalizado, principalmente, pelos moldes da negociação: sem custos salariais, já que Timão seguirá pagando integralmente os salários. Ele não entra em campo desde 19 de fevereiro deste ano, há quase seis meses.

“O Luan foi uma ótima oportunidade de mercado, um jogador experiente, que já foi Rei da América, campeão olímpico e foi aprovado pelo técnico Lisca. Acreditamos no potencial dele. Luan, seja bem-vindo”, disse o presidente Andres Rueda.

Seja muito bem-vindo ao Peixão, Luan! ⚪⚫ pic.twitter.com/Vut8yB8jjr — Santos FC (@SantosFC) August 5, 2022

Segundo o clube, ainda há no acordo com o rival a possibilidade de renovação do empréstimo por mais uma temporada. Luan tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023.

A informação da negociação foi, inicialmente, divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. De acordo com a apuração, o Santos ainda cogitou as contratações de Matheus Vital e Ramiro, mas só avançou com Luan.

Na atual temporada, o atleta atuou em apenas três partidas, somente uma delas como titular. O esquecimento no clube paulista cresceu no último ano, após atuações abaixo da média, quando foi pouco utilizado pelos treinadores Vagner Mancini e Sylvinho. Mesmo assim, esteve em 33 jogos, marcando quatro gols e dando duas assistências.

Recentemente, PLACAR fez a pergunta: onde está Luan? Mostrando que o jogador estava próximo de completar 20 jogos consecutivos sem sequer ser relacionado no clube e que já poderia ser considerado um dos piores negócios da história do Timão.

Contratado no fim de 2019 por 29 milhões de reais junto ao Grêmio, pelo qual brilhou em conquistas importantes, o meia-atacante com passagem pela seleção brasileira ficou totalmente fora dos planos do técnico Vítor Pereira.

Nem mesmo a sequência de lesões no elenco, que abriu vaga para diversos jovens das categorias de base, ajudou Luan a recuperar espaço.

Corintiano desde a infância, Luan chegou ao Parque São Jorge sob enorme expectativa de que pudesse retomar a boa fase dos tempos de Grêmio. O jogador recebeu a camisa 7, número de seu ídolo, Marcelinho Carioca, e até estreou ao melhor estilo “Pé de Anjo”, marcando um belo gol de falta na Florida Cup de 2020.

Mas tudo não passou de uma ilusão: em 80 partidas pelo Timão, Luan fez apenas 11 gols, nenhum deles em momentos realmente decisivos. Além dos questionamentos sobre falta de comprometimento e de fragilidade emocional, o atleta, dono de um dos salários mais altos do elenco, também conviveu com frequentes lesões.

