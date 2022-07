Santos anuncia contratação de Lisca após polêmica com o Sport

O Santos confirmou a contratação de Lisca como seu novo treinador na noite desta quarta-feira, 20. A chegada do substituto de Fabián Bustos causou enorme polêmica entre o profissional e o Sport, clube no qual Lisca ficou por apenas quatro jogos. O técnico revoltou torcida e diretoria em Recife depois de se contradizer sobre a negociação com o Peixe em coletiva de imprensa.

A escolha de Lisca é a primeira grande ação da nova diretoria de futebol santista, trocada após a queda na Copa Sul-Americana. Na ocasião, o ex-técnico, Fabián Bustos, também foi demitido. O treinador gaúcho, que passou recentemente por América Mineiro, Vasco e Sport foi escolhido pelo Peixe para dar continuidade na campanha do Campeonato Brasileiro.

Durante o intervalo do jogo contra o Vila Nova, na última segunda-feira, 18, a torcida do Leão hostilizou Lisca ao tomar conhecimento da negociação com o Santos via imprensa. Ao fim da partida, o técnico negou qualquer acerto com o time paulista e suposta saída do Sport. Minutos depois, o profissional afirmou que analisaria a proposta do Peixe e finalizou dizendo que “foi demitido” pela própria torcida, que atirou objetos e líquidos contra ele.

Na noite de terça-feira, 19, o presidente do Sport, Yuri Romão, se antecipou e anunciou a saída de Lisca com direitos a duras críticas. “Tudo isso denota uma atitude antiética do treinador, que prejudicou não só o projeto”, disse. “Ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade, que ele está faltando com a verdade. Não só comigo, não só com nossa diretoria e instituição, mas também com nosso torcedor que tanto o abraçou.”

Em declarações ao ge, Lisca afirmou que pagou a multa rescisória com o Sport do próprio bolso e ironizou as declarações de Yuri Romão: “Coitado do presidente do Sport. Então eu contratei os caras para jogarem cerveja em mim, para me xingarem e fazer todo o coro contra mim e acuar a minha família? De onde ele tirou isso? Eu paguei a multa. Eu pedi demissão do Sport.”

“Noticiaram que eu já estava acertado com o Santos o que era uma grande mentira. Meu empresário recebeu o chamado do Santos no domingo e me falou. Eu disse para ele juntar todas as informações, mas só me passar depois do jogo. Se o Santos aceitasse minhas condições seria depois do jogo. A minha ideia era essa para não atrapalhar o Sport”, disse.

“Tanto que só depois da partida eu falei com o presidente Yuri (Romão) e pedi minha rescisão. Perguntei se ele iria me liberar da multa. Como não liberou eu paguei, do meu bolso, os R$ 150 mil. Os jogadores também não sabiam de nada”, completou.

O Santos é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe está a seis pontos da zona de classificação para a Libertadores e a quatro pontos da zona de rebaixamento.

