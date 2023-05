Santos anuncia afastamento de Bauermann, envolvido em escândalo de apostas

O Santos anunciou o afastamento de Eduardo Bauermann, nesta terça-feira, 9. Por meio de comunicado oficial, o Peixe informou que o zagueiro de 27 anos não participará dos treinos, tendo em vista que é investigado pelo Ministério Público de Goiás por suposto envolvimento com apostas.

Segundo informações divulgadas pela revista VEJA, que teve acesso a mensagens de celular entre o atleta e um apostador, o defensor participou de dois esquemas investigados pela Operação Penalidade Máxima 2. Em uma das partidas, teria recebido 50.000 reais de entrada para receber um cartão amarelo, o que não foi cumprido. Na partida seguinte, teria aceitado um acordo para ser expulso.

A nota oficial do Santos:

O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição.

O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.

Conteúdo das mensagens e possíveis punições

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, Bauermann teria recebido 50.000 reais para levar um cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí, pelo Brasileirão do ano passado, mas não foi advertido durante a partida. Em um dos trechos da conversa à qual a revista VEJA teve acesso, o apostador ameaça Bauermann por não ter cumprido o combinado.

“Truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago para fazer o que, mano???? Você vai pagar todo meu prejuízo, mano. E aí, truta?????”, disse o apostador. Bauermann, então, aceitou ser expulso na partida seguinte, contra o Botafogo, mas só recebeu o cartão vermelho nos minutos finais, o que gerou nova reclamação.

“Olha a p… da m… que você fez. Mano, por que você não fez a p… que eu te falei? Mano, por que não tomou essa p… no primeiro tempo? Por que não deu uma p… de uma cotuvelada? Mano, por que você não me escuta, mano? Você me f… de novo mano. Mas dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar, tudo. Eu te pedi, eu confiei em você mano. E você me desonrou. De novo mano. Não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma p… de uma cotovelada, um tapa na cara do jogador. Só isso, você não fez mano, por que você não quis”, desabafou o apostador.

“Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro! Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você…”, justificou-se o zagueiro. “Mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800.000 que você falou”. O apostador, então, ordena que Baurmann devolva imediatamente os 50.000 reais que haiva recebido.

O Ministério Público de Goiás já deflagrou duas fases da Operação Penalidade Máxima. Segundo o promotor responsável, Fernando Cesconetto, jogadores da Série A recebiam até 60.000 reais pelas ações combinadas, valor que saltou para 100.000 reais nos Estaduais de 2023. Ao todo, seis partidas do Brasileirão de 2022 foram alvo do esquema de apostas liderado pelo grupo criminoso.

Os atletas e apostadores investigados podem responder por crimes de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e de corrupção em práticas esportivas previstas no Estatuto do Torcedor.

Os jogadores envolvidos ainda podem perder seu registro nas entidades esportivas e serem banidos do esporte. Além da condenação do grupo, o Ministério Público pede um ressarcimento de 2 milhões de reais aos cofres públicos, por danos morais coletivos.

Durante as buscas dois endereços em São Paulo, investigadores encontraram armas, munições e granadas de efeito moral de uso restrito das forças de segurança. Atualmente, o Brasil proíbe a presença de sites de apostas do país, que, no entanto, operam normalmente por ter base no exterior. Uma Medida Provisória relacionada ao tema está na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

VEJA obteve acessos às investigações que levaram às Operações Penalidade Máxima 1 e 2. Além de Bauermann, foram citados os seguintes jogadores: Onitlasi Junior Moraes Rodrigues, Gabriel Tota, Paulo Miranda, do Juventude, Igor Aquino e Igor Crius, do Cuiabá, Fernando, do Operário, Kevin Lomonaco, do Red Bull Bragantino, Victor Ramos, da Portuguesa, Nikolas, do Novo Hamburgo, e Emilton “Jarro”, do São Luiz.

Abaixo, os detalhes de cada partida fraudada, de acordo com a revista:

– Palmeiras x Juventude, em 10 de setembro de 2022. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de 30.000 reais, dos quais 5 000 reais foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o jogador do Juventude, Onitlasi Junior Moraes Rodrigues fosse punido com um cartão amarelo durante a partida”.

– Juventude x Fortaleza, em 17 de setembro de 2022. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dos quais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, mediante pagamento na conta de Gabriel Tota, jogador do Juventude, para posterior repasse ao atleta Jonathan (Paulo Miranda), para que este, também jogador do Juventude, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

– Goiás x Juventude, em 5 de novembro de 2022. Parte 1. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 50.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o jogador do Juventude, Onitlasi Junior Moraes Rodrigues fosse punido com um cartão amarelo durante a partida”.

Parte 2: “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dos quais R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, mediante pagamento providenciado por Romário Hugo dos Santos para a conta de Gabriel Tota, para posterior repasse a Jonathan (Paulo Miranda) para que este, também jogador do Juventude, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

– Ceará x Cuiabá, em 16 de outubro de 2022. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento em montante total ainda não precisado, porém certo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues a Igor Aquino da Silva antes mesmo da realização do jogo, para que Igor, jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

– Sport x Operário, em 28 de outubro de 2022. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dos quais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foram efetivamente entregues a Fernando José da Cunha Neto antes mesmo da realização do jogo, para que Fernando, jogador do Operário, fosse punido com cartão vermelho”.

– Red Bull Bragantino x América (MG), em 5 de novembro de 2022. “Pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dos quais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o atleta do Red Bull Bragantino, Kevin Joel Lomonaco fosse punido com um cartão amarelo”.

– Santos x Avaí, em 5 de novembro de 2022. “Pagamento em montante ainda não precisado, porém certo que pelo menos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram efetivamente entregues a Eduardo Bauermann antes mesmo da realização do jogo, para que Eduardo, jogador do Santos, fosse punido com cartão amarelo na partida (o que não ocorreu).

– Botafogo x Santos, em 10 de novembro de 2022. “Bauermann, apesar de ter aceitado valores na rodada anterior, não “cumpriu” sua parte no acordo ao não ser punido com cartão amarelo. Por isso, na rodada imediatamente seguinte e ainda com a posse da quantia recebida, novamente aceitou a promessa de valores indevidos para, agora, ser expulso na partida”.

– Palmeiras x Cuiabá, em 6 de novembro de 2022. “Pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que Igor Aquino da Silva (Igor Cárius), jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida”.

– Guarani x Portuguesa, em 8 de fevereiro de 2023. “Promessa de pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que Victor Ramos Ferreira, jogador da Portuguesa, cometesse uma penalidade máxima. Posteriormente, em razão de Bruno, Ícaro e Zildo (três dos denunciados) aparentemente não terem encontrado outros jogadores para manipulação de resultado na mesma rodada, os denunciados não efetuaram pagamento antecipado ao atleta e posteriormente não fizeram a aposta na partida“.

– Red Bull Bragantino x Portuguesa, em 21 de janeiro. “Promessa de pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para que o atleta Kevin Joel Lomonaco, do Red Bull Bragantino, cometesse uma penalidade máxima no primeiro tempo”. O jogador não aceitou a proposta.

– Bento Gonçalves x Novo Hamburgo, em 11 de fevereiro de 2023. “Promessa de pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dos quais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o atleta do Novo Hamburgo Nikolas Santos de Faria cometesse uma penalidade máxima durante a partida”.

– Caxias x São Luiz, em 12 de fevereiro de 2023. “Pagamento de R$ 70.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$ 30.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o atleta do São Luiz Emilton Pedroso Gonçalves Domingues (Jarro) cometesse uma penalidade máxima no primeiro tempo da partida”.