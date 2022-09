O Palmeiras aumentou no último fim de semana ainda mais folga na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora com 57 pontos, a equipe dirigida por Abel Ferreira abriu 12 de diferença para o Internacional, vice-líder com 45. Completam ainda o G-6: Fluminense, com 48, Flamengo, 45, além de Corinthians e Athletico Paranaense, ambos com 44. As posições poderiam ser bem diferentes pela campanha de alguns clubes no segundo turno.

Até aqui, em oito rodadas, o Inter lidera a segunda metade da competição com 19 pontos e 79,1% de aproveitamento, um a mais do que Palmeiras e América Mineiro.

O time ainda conta com o melhor ataque, com 16 gols, e a segunda melhor defesa desde a virada da tabela, seis, só atrás do Fortaleza, que sofreu quatro.

A equipe dirigida por Mano Menezes chegou na vitória por 2 a 1 diante do Atlético Goianiense, fora de casa, na última segunda-feira, 19, pelo encerramento da 27ª rodada da competição, ao sétimo jogo consecutivo sem perder.

Veja a classificação completa do returno da competição

“É um momento especial da temporada. Chegamos aqui, queremos aproveitar esse momento e permanecer. Estamos disputando uma vaga na Libertadores, tem um ‘sonhozinho’ lá no final (possibilidade de título), vamos continuar sonhando e trabalhando duro. Os adversários são muito difíceis, precisamos responder com uma boa sequência”, destacou o técnico Mano Menezes.

Desde que assumiu em abril, Mano comandou o Inter em 33 partidas e registra 16 vitórias, 13 empates e somente quatro derrotas, ostentando um aproveitamento de 61,6%.

“Os resultados conquistados e nosso rendimento dentro das partidas é o equilíbrio e a chave para ficarmos nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A campanha no segundo turno reflete isso nos números, é a amostra do trabalho coletivo que todos do clube vêm realizando”, elogiou Alessandro Barcellos, presidente do Inter.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Palmeiras ainda tem grande probabilidade de se sagrar campeão: 91,5%, enorme diferença para Fluminense (3,8%) e Internacional (3,2%).

Além de Inter (19), Palmeiras (18) e América Mineiro (18), também compõem o G-6 do returno: Fortaleza (16), Flamengo (15) e Goiás (15).

Curiosamente, o Fortaleza ocupava a última colocação ao fim do primeiro turno, com 15 pontos, menos do que somou em apenas oito rodadas no returno. Além disso, estava a seis pontos do Avaí, primeiro time fora do Z-4.

O Goiás era o 14º, enquanto o América Mineiro o 15º. Ambos, hoje, sonham com uma vaga no G-6 geral da competição, enquanto o Fortaleza está três pontos de vantagem da zona da degola.

