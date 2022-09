Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 3, às 19h (de Brasília), em confronto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança da competição, com 50 pontos, o Verdão busca voltar a vencer após três tropeços consecutivos – empates contra Flamengo e Fluminense, pelo Brasileirão, e derrota para o Athletico Paranaense, pela Libertadores.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno do meia Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão diante do Furacão, assim como o volante Danilo.

Em compensação, o time sofre agora com a ausência do meia Raphael Veiga, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. A tendência é que Bruno Tabata seja o escolhido, passando Scarpa para uma função mais centralizada.

O time ainda tem sete pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, com 43, e oito para o Fluminense, que tem 42.

O Bragantino, por sua vez, tenta se recuperar após quatro tropeços consecutivos na competição. No período, derrotas para Atlético Goianiense, São Paulo e Corinthians, além de um empate diante do Ceará, em casa.

Na 11ª colocação, com 31 pontos, o a equipe dirigida por Maurício Barbieri quer voltar a subir para seguir sonhando com o G-6 da competição, já que foi eliminada precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores.

Ainda não há indicativos de Barbieri sobre possíveis modificações para a partida.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Juventude x Avaí – Premiere

19h

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Premiere

Athletico-PR x Fluminense – Furacão Live

20h30

América-MG x Coritiba – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Brusque x Vasco – Premiere

Guarani x Sampaio Corrêa – SporTV e Premiere

17h

CRL-AL x Sport – SporTV e Premiere

19h

Bahia x Tombense-MG – SporTV e Premiere

Chapecoense x Ponte Preta – Premiere

20h30

Operário-PR x Londrina – Premiere

