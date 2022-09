Recepção do ônibus e mosaico: a festa do Cruzeiro pelo acesso no Mineirão

BELO HORIZONTE – Desde a confirmação de que uma vitória do Cruzeiro sobre o Vasco garantiria matematicamente o acesso para a Série A, não se fala mais em outra coisa do lado azul de Belo Horizonte. A poucas horas para o início da partida, marcada para às 21h (de Brasília), restam poucos ingressos da carga de 61.000 disponibilizada. A expectativa é de quebra de recorde no estádio no ano, além de festa com direito a mosaico e recepção do ônibus.

Há dias que a Máfia Azul, principal torcida organizada do clube, movimenta as redes sociais buscando parceiros para promover um “show” na arquibancada.

Entre as ações, houve também a disponibilização de uma conta para receber apoio da torcida, visando a compra de balões brancos e fitas, para preencher o estádio. Imagens que mostram a montagem de um mosaico no Mineirão também foram divulgadas.

A organização frisa a importância de chegar ao estádio cedo, visando menos acúmulo de pessoas nos portões. Além de uma convocação para concentrar no portão de entrada das delegações (em frente ao Centro Esportivo Universitário da UFMG), às 19h, a fim de receber o ônibus.

Alô torcida celeste!

Estão preparados para amanhã?!

E dia de fazermos aquela recepção cabulosa e de respeito aos jogadores e comissão técnica.

Iremos nos concentrar á partir das 19:00 em frente ao hall principal. Contamos com vocês!

Nós somos a festa! pic.twitter.com/Kmtv6lU5a0 — Máfia Azul (@mafiaazul77) September 20, 2022

Vale dizer que Belo Horizonte amanheceu já sob trânsito nesta quarta-feira. Em razão de uma manifestação de profissionais da enfermagem reivindicando o pagamento do piso salarial à categoria, a região central ficou refém de poucas vias.

Outro agravante foi o tombamento de um caminhão de cerveja na Avenida Nossa Senhora do Carmo, que acertou um poste e provocou enxame de abelhas. Os engarrafamentos que já eram grandes de agravaram com a chuva no início da tarde.

Para evitar mais transtornos, representantes da Máfia Azul estabeleceram recomendações para a torcida. Um dos pedidos é para que os milhares de cruzeirenses não invadam o gramado ao fim do jogo em caso de vitória e, consequentemente, o acesso.

Há meses idéias de comemorações ao conquistar-mos nosso maior objetivo vem sendo comentadas nas redes sociais. Uma dessas idéias é a invasão de campo por parte da torcida após a partida.

Seria muito louco!!! Mas não podemos jogar contra o clube. pic.twitter.com/FT7Bt7RqoC — Máfia Azul (@mafiaazul77) September 20, 2022

A partida que pode confirmar o acesso da Raposa terá transmissão do canal fechado SporTV, do serviço de pay-per-view Premiere e ao vivo no tempo real de PLACAR (confira as prováveis escalações).

Líder isolado da competição com 65 pontos, 12 a mais do que o Grêmio, atual segundo colocado, o time não perde desde a eliminação para o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, em 12 de julho. Foram 13 jogos, com sete vitórias e seis empates no período.

Além disso, também está invicto como mandante, com alto aproveitamento. Até aqui, são 15 jogos, com 13 vitórias e dois empates, ou seja, 91,1% dos pontos disputados no Mineirão.

