O Real Madrid largou na frente na corrida pela contratação do volante João Gomes, um dos principais destaques do Flamengo na atual temporada. A informação é do jornalista argentino Martin Liberman. Segundo ele, há um acordo costurado para uma saída por 30 milhões de euros (153,6 milhões de reais) na reabertura da janela de transferências, em janeiro. Nesta quarta-feira, 20, o diário espanhol As chamou o jogador de “novo Casemiro“.

João Gomes poderá ser o ‘novo Casemiro’ do Real Madrid nos próximos meses’, disse a publicação, que pondera sobre os estilos diferentes dos jogadores.

“A sua forma de jogar não lembra o típico volante porque tem um boa condução de bola e, muitas vezes, sofre faltas durante os jogos”, explicou.

Além do clube espanhol, o jovem jogador de 21 anos também desperta o interesse de Manchester United e Liverpool. O As também reforça que Gomes assinou recentemente uma prorrogação contratual até 2027.

Durante o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, na última terça, 20, na sede da CBF, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou propostas pelo jogador, mas não negou uma saída para 2023.

“Não teve nenhuma proposta pelo João Gomes, não teve nenhuma consulta por ele. Então, é muita mentira que tem se propagado sobre o João Gomes desde o começo desses assuntos de renovação. Mas, se você me perguntar se ano que vem, no meio do ano, eu acho que terá algo, vou dizer: ‘acho'”, explicou.

“Pelo tamanho do jogador, pelo que ele se transformou, por ser um jogador, hoje, titular do Flamengo. Então, é natural do mercado o time lá fora passar uma lupa em cima desse jogador, mas não tem nada. Estamos muito felizes e tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com a diretoria do Flamengo”, completou.

Na temporada, João Gomes atuou em 53 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências, sendo titular em 40.

Casemiro, por sua vez, foi negociado pelo Real Madrid por cerca de 60 milhões de euros (312 milhões de reais na cotação atual) após 18 títulos, incluindo cinco edições da Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022).

