Quem é Nathan, cria do Vasco e novo lateral contratado pelo Santos

O Santos anunciou no fim da manhã desta sexta-feira, 5, a contratação do lateral-direito Nathan, que estava desde 2020 no Boavista, de Portugal. Primeiro reforço do clube na atual janela de transferências, o jogador chega para suprir uma das posições consideradas mais deficitárias por torcedores santistas nos últimos anos. O contrato vai até 31 de dezembro de 2026.

Cria do Vasco, onde chegou em 2018, após se destacar pela Portuguesa-RJ, Nathan era alvo cobiçado pelo Athletico Paranaense desde o início do ano.

No início de julho, o clube paranaense costurou um desfecho para a negociação pelo montante de 2 milhões de euros (11 milhões de reais pela cotação atual), mas os portugueses recuaram.

Ele chegou a se apresentar no CT do Caju, fez exames médicos e conversou com o técnico Felipão, porém não permaneceu em Curitiba.

Nathan não chegou a atuar profissionalmente no Brasil. Ele treinou com o time principal do Vasco, sob olhares do então técnico Abel Braga, e acabou negociado antes da estreia.

Em Portugal, chegou por empréstimo com a primeira temporada, a de 2019/20, já em andamento. Por isso, permaneceu somente na equipe sub-23 do Boavista. Realizou nove jogos e marcou um gol.

Depois, na temporada 2020/21, foi promovido à equipe principal. Participou de 15 das 36 partidas do time, sendo reserva na maior parte delas do americano Reggie Cannon, titular da seleção dos Estados Unidos. Curiosamente, teve como técnico Jesualdo Ferreira, que passou pelo Santos em 2020.

Na última temporada, a de 2021/22, pôde, enfim, deslanchar pela opção do técnico Petit Teixeira de atuar com três zagueiros. Jogou 34 jogos, sendo 28 deles como titular, marcando um gol e distribuindo duas assistências.

“O Nathan foi adaptado a fazer essa função. É um jogador que tecnicamente muito bom, tem velocidade e imaginamos que pudesse fazer a diferença assim”, explicou Petit durante entrevista coletiva.

No Vasco, Nathan chegou a ser apontado como uma joia. Ele deixou o clube em setembro de 2020 por um empréstimo com obrigatoriedade de compra por 1,2 milhão de reais e outros 6,9 milhões de reais. O montante não foi pago, levando os portugueses a serem sancionado pela Fifa com um transferban, punição que impede clubes de contratarem até o acerto de dívidas.

Em Portugal, ele foi apontado como um jogador de bastante técnica e elogiado pelo bom desempenho ofensivo. O Boavista, porém, terminou a temporada em baixa: na 12ª colocação, com 38 pontos, novamente distante das competições europeias.

No Santos, o setor recebe críticas pelos desempenhos de Madson, remanescente desde 2020, e Auro, revelado pelo São Paulo e contratado por empréstimo do Toronto FC, da MLS. O primeiro tem 30 partidas, dois gols e três assistências na temporada, mas convive com inúmeras lesões desde que chegou ao clube. Já Auro tem 12 jogos e não agradou aos torcedores até aqui.

Antes da dupla, Pará foi outro titular, mas também desfrutava de uma relação de amor e ódio com torcedores. O mais longevo no setor recentemente foi Victor Ferraz, hoje no Naútico, titular de 2014 a 2019.

