Quem é Luis Henrique, alvo do Flamengo que recusou volta ao Botafogo

O Flamengo está perto de anunciar mais uma contratação para o restante da temporada. O nome da vez é Luis Henrique, atacante revelado pelo Botafogo e que pertence ao Olympique de Marselha. Aos 20 anos, o jogador de lado de campo recusou voltar ao alvinegro e optou pelo lado rubro-negro do Rio de Janeiro por empréstimo de um ano. Agora, aguarda apenas a liberação oficial do clube francês.

Desde que deixou o Três Passos Atlético Clube, time do interior do Rio Grande do Sul, e começou a jogar pelas categorias de base do Botafogo, Luis Henrique se destacou. O atacante de velocidade joga pela ponta, com mais ênfase pelo lado esquerdo, e se destaca pela força e habilidade na condução de bola.

Profissionalizado em 2019, fez 21 partidas pela equipe principal do Botafogo. Ao todo, anotou dois gols e cinco assistências. O destaque em um frágil elenco, com apenas 18 anos, fez com que a torcida o tratasse como um alívio em meio à má fase. O assédio da Europa, no entanto, logo encerrou a passagem do atacante por General Severiano.

Luis Henrique pertencia ao TAC-RS e tinha 40% dos direitos econômicos ligados ao Botafogo. Assim, quando o Olympique de Marselha efetuou a compra, em setembro de 2020, o valor totalizou 8 milhões de euros (51 milhões de reais na cotação da época). Um acordo contratual, detalhado pelo clube em 2020, afirmou que o time carioca havia recebido somente 3,9 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais.

O atacante, entretanto, não brilhou na França. Há quase dois anos no Olympique, fez 49 partidas e marcou apenas um gol, além de seis assistências. Foi titular apenas 17 vezes e recebeu, ao todo, 1.691 minutos, o equivalente a 18 jogos completos.

O Flamengo, em busca de um atacante para substituir Bruno Henrique, lesionado e sem previsão de volta neste ano, entrou em contato com Luis Henrique. Segundo a imprensa europeia, o Botafogo já negociava com o atacante, mas a escolha foi pelo rival do clube que o revelou. Próximo do Rubro-Negro, pode ser mais um caso que tentará brilhar no Brasil para reconquistar holofotes no futebol europeu.

