Quem é Fausto Vera, volante argentino na mira do Corinthians

O Corinthians negocia a contratação do volante argentino Fausto Vera, do Argentinos Juniors. Segundo informações do jornalista argentino César Luis Merlo, a negociação com o jogador de 22 anos está avançada e gira em torno de 6 milhões de euros (32,6 milhões de reais) pela compra de 70% dos direitos econômicos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Cria do Argentinos Juniors, o volante tem 25 partidas e três gols na atual temporada. Atuou em todos os jogos como titular da equipe, atual oitava colocada no Campeonato Argentino, dois pontos atrás do líder Newell’s Old Boys.

Na Copa da Liga Argentina, foi um dos destaques da equipe que se classificou em quarto lugar no grupo A. O time superou o Estudiantes nos pênaltis nas quartas de final, mas depois acabou eliminado para o Tigre na semi da competição.

Destro e com 1,80m, ele tem passagem pelas seleções de base da Argentina, tendo participado, inclusive, dos Jogos Olímpicos de Tóquio no último ano. Também jogou o Mundial sub-20 de 2019 pelo país, realizado na Polônia. Em ambas as campanhas, a albiceleste fracassou ainda na primeira fase.

Continua após a publicidade

Também pela seleção, atuou no Sul-Americano sub-20, novamente em 2019, e o Sul-Americano sub-17, dois anos antes.

Valorizado na Argentina, Vera, curiosamente, é alvo de uma briga nos bastidores envolvendo o técnico Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors e atualmente à frente da seleção paraguaia. De acordo com o Olé, Schelotto tem como plano convencê-lo a atuar pelo Paraguai, já que seus avós são nascidos no país.

Balança para o jogador o fato de estar fora dos planos de Lionel Scaloni para a próxima Copa do Catar. Pelo meio-campista, o Timão deve ter concorrência do Genk, da Bélgica, que também sinalizou interesse no atleta.

A posição de volante é vista como uma das prioridades pela comissão técnica de Vitor Pereira no mercado. Atualmente, o Corinthians conta com Du Queiroz, Cantillo, Maycon, Paulinho, Roni e Xavier para fazer o papel.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens