O Flamengo está próximo de anunciar o goleiro argentino Agustín Rossi, do Boca Juniors, como primeiro reforço para a temporada de 2023. Aos 27 anos, o jogador é peça importante na equipe Xeneize, onde está desde 2017, e foi eleito o melhor atleta do futebol argentino na última temporada. Com fama de especialista em pênalti, Rossi quase complicou o Corinthians na Libertadores deste ano.

As negociações entre o clube carioca e o goleiro estão avançadas e a expectativa é de que as partes assinem pré-contrato em janeiro, segundo o GE. O anúncio, no entanto, depende da liberação imediata do Boca Juniors. Rossi tem contrato com a equipe argentina até junho de 2023.

Segundo informações do portal Uol, o Flamengo ofereceu contrato por quatro temporadas e espera a decisão do Boca para definir quando poderá contar com o atleta- se em janeiro ou no meio do próximo ano.

Camisa 1 do Boca e titular absoluto da equipe, Agustín se tornou peça fundamental da equipe depois de início complicado, em 2017, e empréstimos para Antofagasta, do Chile, em 2019, e Lanús, em 2020.

Desde de que se firmou na equipe, o goleiro de 1,90 de altura acumula 86 partidas e tem se destacado por defender pênaltis decisivos: são 16 defesas em 41 cobranças. É o terceiro goleiro que mais defendeu cobranças na história do clube – atrás de Abbondanzieri (24) e Navarro Montoya (20).

Em 2022, Rossi esteve em campo em 46 jogos, foi vazado 35 vezes e fez 23 defesas difíceis, segundo estatísticas do site Sofascore. Além disso, pegou metade das oito cobranças contra a equipe no ano.

No ano anterior, pela Copa da Liga Argentina, Rossi parou a cobrança de Julián Alvarez -hoje no Manchester City- no clássico contra o River Plate e defendeu a cobrança decisiva na final contra o Talleres, que garantiu o campeonato ao Boca.

Contra equipes brasileiras, o último confronto foi contra o Corinthians, na eliminação pelas oitavas de final da Copa da Libertadores, em junho. Apesar do revés, o goleiro teve atuação à parte.

🧤🔵🟡 La figura de la noche en Brasil: el penal que Agustín Rossi le atajó a Róger Guedes. 🔝 Fue empate 0-0 en la ida de octavos de final entre @Corinthians y @BocaJrsOficial. #GloriaEterna pic.twitter.com/INY0DnPfyK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 29, 2022

Na Neo Química, Rossi agarrou a cobrança de Róger Guedes, que deixou a vaga em aberto para o segundo jogo. Na disputa de pênalti, na Bombonera, evitou as cobranças de Raul Gustavo e Bruno Melo – o Boca acabou eliminado por 6 a 5.

Campeão pela Copa da Liga Argentina e do Campeonato Argentino, o desempenho foi recompensado com o prêmio de melhor jogador do futebol argentino em 2022.

🧤 Agustín Rossi, figura del @BocaJrsOficial campeón, fue elegido como jugador destacado de la Liga Profesional. Expresó su alegría y… ¿Dio pistas sobre su futuro? 👀 "Boca demanda siempre ganar. Quiero seguir ganando cosas en el club y ayudando al grupo". #PremiosAlumni pic.twitter.com/xkkAXVFFav — DEPORTV (@canaldeportv) October 27, 2022

Rossi nasceu na capital Buenos Aires e começou a carreira nas categorias de base do Chacarita Jrs, em 2013. Teve ainda passagens por Estudiantes e Defesa y Justiça. No Flamengo, o goleiro chega para brigar pela titularidade com Santos, de 32 anos.

