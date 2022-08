Quanto o São Paulo pode embolsar com venda de Antony ao Manchester United

A iminente venda do atacante Antony, do Ajax, ao Manchester United renderá uma considerável quantia aos cofres do São Paulo. Além de 3,5% do mecanismo de solidariedade assegurado pela Fifa, percentual destinado pela entidade ao clube formador, o Tricolor terá direito a 20% do lucro do time de Amsterdã na revenda do atleta. O cálculo total estimado é de 96,6 milhões de reais.

Segundo os jornais The Athletic, da Inglaterra, e De Telegraaf, da Holanda, o Ajax chegou a um acordo com o United no último domingo, 28, para um desfecho na negociação por 100 milhões de euros (aproximadamente 504 milhões de reais).

A imprensa inglesa diz que o anúncio depende somente de algumas pendências burocráticas e deve ser formalizado nos próximos dias.

A conta no que no que diz respeito a fatia do Tricolor é fechada da seguinte forma: 3,5% de 100 milhões de euros, ou seja, 3,5 milhões de euros (17,6 milhões de reais) do mecanismo de solidariedade mais 15,8 milhões de euros (79 milhões de reais) da mais-valia do Ajax. A soma das receitas atinge os 96,6 milhões de reais.

Detalhadamente, com relação ao mecanismo de solidariedade, 3,5% foram destinados ao São Paulo e 1,5% ao próprio Ajax. O percentual é definido pela soma de cada ano em que o atleta atuou no clube dos 12 até os 23 anos. Ou seja, 3,5 milhões de euros ao Tricolor e 1,5 milhão de euros aos holandeses.

O valor que restará, 95 milhões de euros, será a base para o percentual sobre o lucro. Primeiramente, 95 milhões de euros são descontados de 16 milhões de euros já investidos pelo clube europeu em 2020, quando tirou o jogador do Morumbi. O lucro do Ajax, portanto, será de 79 milhões de euros.

Destes 79 milhões de euros, o São Paulo tem direito a 20%: 15,8 milhões de euros (79 milhões de reais).

Esse valor é quase o equivalente a toda a receita que o São Paulo obteve em 2021 com direitos econômicos de jogadores, de 121 milhões de reais, de acordo com o balanço financeiro do clube, que mostra inclusive que Brenner, vendido ao Cincinnati, dos EUA, foi a maior fonte de renda, rendendo 62,5 milhões ao São Paulo.

