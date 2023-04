Punido na China, Henrique Dourado vive impasse para reestreia; entenda

Anunciado no último dia 18 de abril como reforço do Cruzeiro, Henrique Dourado ainda não sabe quando poderá reestrear com a camisa do clube mineiro. O centroavante de 33 anos está afastado do futebol por um motivo um tanto quanto inusitado: uma trombada no árbitro durante o jogo do Henan Songshan, sua antiga equipe, em agosto de 2022.

Pelo lance, interpretado como agressão, ele acabou recebendo cartão vermelho, multa de 30 mil dólares (cerca de 148 mil reais na cotação da época) e suspensão de 12 meses do futebol.

Dourado chegou a ser relacionado pela Raposa para a partida contra o Náutico, na última terça-feira, 25, pela Copa do Brasil, mas foi retirado da lista de última hora. Segundo o site ge, o clube ainda aguarda uma resposta definitiva da Fifa para poder escalá-lo.

O atacante Henrique Dourado (ex-Fluminense, Palmeiras e Flamengo) recebeu multa e suspensão de UM ANO por este empurrão no árbitro Ma Ning. 🚨 O lance aconteceu no empate por 2 a 2 entre Wuhan Yangtze e Henan Jianye (time de Dourado) no último domingo. 🇨🇳pic.twitter.com/DPOh3Akto6 — GOAL Brasil (@GoalBR) August 26, 2022

O caso curioso ocorreu durante uma partida pelo Campeonato Chinês. A Federação Chinesa julgou o incidente e entendeu a atitude como agressão. A sanção passou a ser cumprida imediatamente de forma que o atacante não entra em campo para uma partida oficial há oito meses, desde o incidente.

Em janeiro deste ano, porém, ele conseguiu liberação da Fifa para voltar a atuar no esporte, mas a Associação Chinesa entrou com recurso no o Tribunal Arbitral do Esporte pedindo que cumprisse os outros quatro meses em qualquer país e clube.

Agora, de volta ao futebol brasileiro depois de quatro anos, o centroavante de passagens por Flamengo, Palmeiras, Fluminense e pelo próprio Cruzeiro, em 2015, vive um momento de incerteza. O contrato com o clube mineiro é válido até dezembro deste ano.

Embora tenha liberação para entrar em campo, Dourado e Cruzeiro adotam postura otimista, mas cautelosa sobre o tema.