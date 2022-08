Poucos passos: quando o Cruzeiro pode confirmar o retorno à Série A

Depois de empatar com o Sampaio Corrêa-MA na noite da última terça-feira, 30, o Cruzeiro deu mais um importante passo para conquistar o tão sonhado retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com projeções matemáticas, apenas um desastre deve tirar do time mineiro o acesso, mas, no terceiro ano de segunda divisão, a torcida ainda prefere aguardar a confirmação para comemorar a volta à elite.

Líder com 58 pontos em 27 jogos, o Cruzeiro tem 17 pontos de vantagem para o Londrina, quinto colocado e primeiro time fora do grupo dos quatro que asseguram acesso.

Por isso, apesar de matemáticos apontarem uma altíssima chance do acesso – e também do título -, não se pode cravar com a certeza das estatísticas que o lado azul de Belo Horizonte jogará a Série A de 2023.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que acompanha probabilidades no futebol, a marca que garante ao Cruzeiro o acesso é 66 pontos. Ou seja, no mínimo, mais três jogos.

Caso vença o Criciúma, no próximo dia 4, e o Operário-PR, 8, e o CRB-AL, 17, o time dirigido por Paulo Pezzolano estará na elite. Se a festa for adiada em um jogo, um cenário ainda mais festivo pode acontecer, pois no dia 21 o Cruzeiro recebe o Vasco, no Mineirão. Em caso de combinações de resultados, as contas podem mudar e o acesso ser confirmado ainda antes.

Além de liderar com folga na tabela de pontos, o Cruzeiro também domina outras estatísticas nesta Série B. A equipe mineira tem o melhor ataque (37 gols), a melhor defesa (15 gols sofridos) e maior posse de bola média (62.1%).

