PLACAR lança o guia do Brasileirão 2023

O Campeonato Brasileiro de 2023 começa no dia 15 de abril e nossos leitores já podem começar a aquecer os motores para a competição com o guia da PLACAR, dando sequência a uma tradição de nossa cinquentenária história. A revista já está disponível em dispositivos iOS e Android, e em breve chegará em sua versão impressa às bancas de todo o país.

Desta vez, o guia do Brasileirão foi lançado quase simultaneamente ao da Libertadores, que também já está disponível, de modo que o leitor possa iniciar sua leitura assim que a bola começar a rolar. A revista do campeonato nacional será a edição de maio, impressa de forma antecipada. Em junho, PLACAR lançará uma edição comemorativa, a revista de número 1.500.

O guia contém uma apresentação de todas as equipes participantes, tanto da Série A quanto da Série B, com seus respectivos destaques e treinadores, histórico na competição, entre outras informações. Todas as 360 fichas contém fotos dos jogadores em questão (18 por cada equipe da Série A)

PLACAR também mantém a tradição de fazer suas apostas para o campeonato, com palpites como “candidato ao título”, “briga por Libertadores”, “figurante” e “luta contra a queda”. A tabela completa, outro item querido pelos assinantes, segue marcando presença e poderá ser preenchida a cada rodada.

Confira, abaixo, o texto de apresentação do Brasileirão 2023.

BRIGA DE CACHORRO GRANDE

A história do Campeonato Brasileiro mostra, de um lado, pequenos (e grandes) domínios e, de outro, muitas disputas num permanente sobe e desce dos times. Criado em 1959, o torneio viu o Santos esmagar a concorrência entre 1961 e 1965, o Inter tricampeão entre 1975 e 1979, o Flamengo arrasador no início dos anos 1980, o Corinthians dominante no fim dos anos 1990, o São Paulo tri seguido entre 2006 e 2008, o Cruzeiro imbatível já na fase dos pontos corridos, em 2013 e 2014.

Nas últimas cinco edições, três times vêm se revezando no topo e, mais uma vez neste ano, despontam como favoritos destacados na luta pelo título: o Palmeiras (campeão em 2018 e 2022), o Flamengo (bi em 2019 e 2020, além de vice em 2018 e 2021) e o Atlético-MG (que saiu de cinquenta anos na fila ao vencer em 2021). A novidade agora é a volta de quatro equipes muito tradicionais, que estavam na Série B e conquistaram o acesso à elite: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Como os quatro rebaixados da primeira divisão eram todos times de menor expressão, teremos em 2023 um Brasileirão como há muito tempo não se via.

A promessa é de disputas intensas em todas as partes da tabela — principalmente para não cair para a Segundona. Todos os times que, no distante ano de 1987, fundaram o Clube dos Treze estarão lutando pelo troféu: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Os outros sete concorrentes são o hoje fortíssimo Athletico-PR (atual vice da Libertadores), mais AméricaMG, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Red Bull Bragantino.

Nestes quase nove meses, é provável que sejam marcados quase 1 000 gols e que as partidas sejam acompanhadas, nos estádios, por cerca de 8 milhões de torcedores. Verdadeira briga de cachorro grande, a experiência dos anos recentes mostra que, muitas vezes, o chaveamento da Copa do Brasil e da Libertadores acaba influenciando o caminho rumo ao título, pois os times costumam priorizar esses torneios em detrimento das longas 38 rodadas da Série A, previstas para terminar em 3 de dezembro.

É nesses momentos, em que os favoritos entram em campo com times mistos, que a maratona do Brasileirão se define (no ano passado, por exemplo, ninguém apostaria que Inter, Fluminense e Corinthians terminariam, respectivamente, como segundo, terceiro e quarto colocados). O desafio, mais uma vez, é superar o favoritismo do Palmeiras (onze vezes campeão nacional, entrosadíssimo e acostumado a chegar às finais e conquistar títulos sob o comando do português Abel Ferreira).

De Fortaleza a Porto Alegre, de Cuiabá a Salvador, no Rio e em Belo Horizonte (e também em Curitiba, Goiânia, Santos, São Paulo e Bragança Paulista), as outras dezenove torcidas nem querem ouvir falar nisso e só pensam em empurrar seus times rumo à grande conquista.