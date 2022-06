Petraglia diz que Athletico-PR já é maior que Santos: ‘Passamos de trator’

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, roubou os holofotes durante a entrevista do volante Fernandinho, apresentado nesta segunda-feira, 27, pelo clube paranaense como principal reforço para o segundo semestre. Incomodado com um questionamento sobre os motivos para a escolha do ex-jogador do Manchester City, que teria rejeitado “grandes clubes” para voltar ao Furacão depois de 17 anos, o dirigente distribuiu críticas a diversas equipes do país, principalmente ao Santos, a quem julgou hoje ser inferior ao Athletico.

“Veja, primeiro eu vou responder parte da pergunta do Fernandinho”, iniciou Petraglia. “Para mim desconforta muito ouvir que ele teve ofertas de clubes grandes. O nosso clube é grande. Ele optou por um clube grande e todo o projeto que hoje representa o Athletico-PR. Posso dizer de boca cheia porque estou aqui há muitos anos prometendo coisas, muitas vezes sendo alvo de risos e deboches, mas ele ficou pelo projeto”, disse o dirigente.

“Não tem nenhum projeto [maior], façam uma análise do Rio Grande [do Sul] ao Nordeste, para não falar no Norte do Brasil. Vejam se há algum projeto com a visibilidade maior que a do Athletico-PR. Pegue os dois gaúchos, endividados. Problema deles, não temos nada com isso e não me compete analisar, mas fazemos o benchmarking de todos os clubes, todos os anos, todos os balanços. O Paraná, não vou falar de nossos coirmãos. Pulei Santa Catarina porque não tem representatividade de clubes grandes”, completou.

Petraglia afirmou que, mesmo em São Paulo, somente o Palmeiras conseguiu manter o seu padrão salarial alto pelo fato de contar com o aporte da Crefisa. Além do Santos, apontado como “quebrado” por ele, Corinthians e São Paulo foram mencionados como outros clubes com dificuldades. Também sobraram críticas aos times do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

“Vai para São Paulo, falar em Santos? O Athletico passou o Santos de trator. Não passou naquilo, e vocês tem consciência, que leva anos, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto? O que o Santos significa perto do Athletico-PR? O Santos não tem teto, baixou o seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou porque está com problemas, o São Paulo. Tanto que o Daniel [Alves] saiu de lá”, afirmou.

“Quem mantém o teto alto é o Palmeiras, que ainda mantém pela mecenas que tem. A Leila quer ser campeã do mundo porque tem uma piada, um meme, e ela quer quebrar isso. E vai pelo Rio de Janeiro: Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Para Minas Gerais, depois esqueça o resta. Não há projeto maior do que o nosso. Se tivermos competência de realizar o programado, vocês verão realmente que não é uma falácia. É uma realidade dos fatos. Nós nos preparamos para isso, ajudamos na mudança da lei para ter o direito do mandante. Isso é uma frase que copio do Fernando Collor de Mello: o tempo é senhor da razão”, acrescentou.

Eu não falei que ia voltar? 🌪❤️ pic.twitter.com/Ke7caVGhT8 — Fernandinho (@fernandinho) June 27, 2022

Fernandinho assinou contrato até dezembro de 2024. O jogador de 37 anos, que passou quase duas décadas no futebol europeu, ganhou a camisa 5 e volta ao clube em que foi revelado em 2003 antes de ser negociado com o Shakhtar Donetsk, em 2005.

O meio-campista ficou na Ucrânia entre 2005 e 2013, quando chegou ao City para solidificar uma longeva passagem pelo clube inglês, boa parte dela como titular e elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola. Pela seleção brasileira, disputou as Copas de 2014 e 2018 realizando 53 jogos, com dois gols marcados.

