Pesquisa mostra vantagem do Flamengo sobre Corinthians como maior torcida

Uma nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas do futebol brasileiro realizada pela Sport Track, em parceria com a XP, divulgada nesta terça-feira, 14, em um relatório da consultoria Convocados, destacou novidades. O levantamento apontou o Flamengo na liderança, com 24% dos torcedores do país, bem à frente do Corinthians, que ficou em 18%.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Além disso, a pesquisa mostrou o Atlético Mineiro ultrapassando o Cruzeiro. O clube alvinegro contou com a resposta de 3,7% dos entrevistados, enquanto o atual líder da Série B teve 2,8%. No Nordeste, o Bahia é quem tem mas torcida, de acordo com o levantamento: 1,8%, contra 1,3% do Sport.

O estudo também divulgou uma média baseada nos números de 1993 a 2022. O Flamengo lidera (17,1%) seguido por Corinthians (13,4%), São Paulo (7,8%), Palmeiras (6,5%) e Vasco (4,8%). Nesta conta, o Cruzeiro (3,4%) segue à frente do Atlético (2,3%) e Sport e Bahia estão empatados com 1,3%.

De acordo com os organizadores da pesquisa, entre 2.220 e 2.250 pessoas acima de 16 anos foram questionadas.

Confira o ranking das maiores torcidas do Brasil em 2022, segundo a pesquisa:

Flamengo – 24% Corinthians – 18% São Paulo – 11,5% Palmeiras – 9,8% Grêmio – 4,7% Vasco – 4,1% Atlético Mineiro – 3,7% Santos – 3,3% Internacional – 2,9% Cruzeiro – 2,8% Botafogo – 2,2% Bahia – 1,8% Fluminense – 1,5% Sport – 1,3%

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!