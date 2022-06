Perto do Corinthians, Yuri Alberto vem de poucos jogos na Rússia

O Corinthians é o favorito para a contratação de Yuri Alberto, centroavante do Zenit, da Rússia, por empréstimo até a metade de 2023. Contratado no início deste ano pelos time de São Petersburgo, o atacante de 21 anos pode voltar para o Brasil em razão da guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia. Respaldada por uma regra da Fifa que permite a suspensão de contratos de estrangeiros em clubes dos países em conflito, a contratação pode acontecer e é de desejo do próprio atacante. O Internacional também tem interesse.

Divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho, a informação foi recebida com cautela pela diretoria corintiana, que pediu calma. Desde que foi vendido pelo Inter por 25 milhões de euros, em janeiro, Yuri atuou apenas 14 vezes pelo Zenit, mas mesmo assim tem boa média de gols: fez seis em 902 minutos (150 minutos para marcar). Além de balançar as redes, o brasileiro ainda deu três assistências pelo clube russo.

Promissor e elogiado por diversos analistas da área, o atacante pode ver seu futuro em outras ligas europeias. No entanto, a possibilidade de se destacar na Rússia, mais perto dos grandes centros, e jogar a Liga dos Campeões, pode ser adiada pela guerra.

O Zenit quer que o novo clube de Yuri Alberto arque com os salários durante o ano de empréstimo. O Inter, porém, mostra-se esperançoso de usar a dívida que o clube russo tem na contratação para viabilizar a repatriação. Por outro lado, o Corinthians prepara investimento milionário para custear a temporada do atacante no elenco.

Yuri Alberto é mais um jogador de destaque formado pelas categorias de base do Santos. Profissional desde os 16 anos, conquistou mais espaço e destaque apenas quando foi contratado pelo Internacional em 2020. No Colorado, fez 31 gols antes de deixar Porto Alegre e fechar contrato com o Zenit.

