Perto de retorno, Dorival Júnior foi ‘bombeiro’ e durou pouco no São Paulo

Dorival Júnior é o principal cotado para assumir o São Paulo após o anúncio da demissão do técnico Rogério Ceni, no início da tarde desta quarta-feira, 19. O treinador de 60 anos, ex-Flamengo, está perto de retornar ao Tricolor paulista depois de cinco anos. Em 2017, o técnico também chegou em momento conturbado, evitou o rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro, mas sucumbiu somente três meses depois, após mau início no estadual.

Dorival está livre no mercado desde novembro passado. Mesmo com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, ele não teve o vínculo renovado com o Flamengo sendo substituído pelo português Vítor Pereira, já demitido pelo Rubro-Negro.

Segundo informações divulgadas pelo site Goal, o clube paulista tem conversas avançadas com o técnico e há a expectativa de um anúncio oficial pelas partes nas próximas horas.

Caso o acordo se consolide, essa seria a segunda passagem dele no Morumbi. A primeira vez foi entre julho de 2017 e março de 2018. Ao todo foram 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um saldo de 42,5% de aproveitamento.

À época, Dorival assumiu o lugar deixado, justamente, por Ceni. Naquela altura, em julho de 2017, o São Paulo havia sido eliminado da Copa do Brasil, nas quartas de final, e da Sul-Americana, na primeira fase. Na única competição que restava para a equipe, o Brasileirão, novo drama: seis jogos sem vencer.

A estreia do treinador pela equipe paulista no Morumbi aconteceu na 13ª rodada daquele Brasileirão, no empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense. Depois de ser derrotado pela Chapecoense no jogo seguinte, venceu o Vasco por 1 a 0 pela 15ª rodada.

A equipe ainda passou 14 rodadas dentro da zona de rebaixamento e viu o drama aumentar. A permanência na elite só foi garantida na 36ª rodada, no empate com o Botafogo. Naquele elenco, que tinha Hernanes como artilheiro e principal referência, também estavam Rodrigo Caio, Lucas Pratto, Arboleda e Sidão.

No fim, o time de Dorival terminou a competição na 13ª posição, com 50 pontos, sete a mais do que o Coritiba, primeiro time rebaixado. Foram 10 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 26 jogos. Um saldo de 38,5% de aproveitamento.

Depois de evitar o rebaixamento, o clube optou pela permanência de Dorival no cargo para o ano seguinte, mas o casamento não durou muito tempo.

A campanha no estadual foi de quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas em 11 jogos. O técnico acabou demitido após derrota no clássico para o Palmeiras.

Antes disso, havia deixado claro que não havia pedido as chegadas de nomes como Nenê e Santiago Tréllez, apostas da diretoria. O casamento, agora, está perto de ser reatado.