Para ficar de olho: as revelações do 1º turno do Campeonato Brasileiro

Após 20 rodadas concluídas de Campeonato Brasileiro (a 21ª começou no último sábado, 6), as brigas por título, rebaixamento e artilharia já estão desenhadas. Do mesmo modo, jovens estreantes na competição se destacaram e são as revelações do primeiro turno.

Além dos cinco nomes que serão expostos a seguir, há outros os jovens destaques na Série A. Entretanto, nomes como Marcos Leonardo, do Santos, Du Queiroz, do Corinthians, e André, do Fluminense, já participaram de outras edições do torneio e não se enquadram no critério adotado: atletas com até 23 anos e participando de seu primeiro Brasileirão.

Confira as cinco revelações PLACAR do 1º turno do Brasileirão 2022:

Igor Paixão – Coritiba

Utilizado como peça do lado esquerdo de ataque do Coritiba, Igor Paixão, de 22 anos, é uma das revelações deste Brasileirão. Das bases do Coxa, passou por empréstimo no Londrina antes de retornar à capital paranaense e se firmar no elenco, na Série B de 2021.

Nesta temporada, Igor fez quatro gols e deu quatro assistências em 18 partidas do Brasileiro, além de sete grandes chances criadas. Assim, com oito participações diretas, é o jogador mais influentes nos gols do Coritiba.

Vitor Roque – Athletico-PR

O atacante de 17 anos que se destacou pelo Cruzeiro não sentiu em campo os imbróglios de sua transferência para o Athletico. O garoto, aos poucos, conquistou espaço e cresceu de rendimento junto do Furacão.

Em 14 jogos, marcou dois gols e uma assistência. Porém, foram apenas 532 minutos, o que representa uma participação direta a cada 178 minutos dentro de campo. Vitor ainda não é titular do Athletico, mas ganhar a vaga de Pablo parece questão de tempo.

Vitão – Internacional

O zagueiro de 22 anos, revelado pelo Palmeiras, desembarcou em Porto Alegre em razão da guerra na Ucrânia, país do Shakhtar Donetsk, clube ao qual pertence. Com participação em duas Ligas do Campeões no currículo, Vitão se adaptou bem ao Internacional.

Fez 13 partidas no Campeonato Brasileiro, e em quatro delas o Inter não foi vazado. Vitão também tem apenas duas derrotas na competição, sendo importante na boa campanha do time.

Erison – Botafogo

A campanha irregular do Botafogo no Brasileirão de 2022 conta com um expoente muito positivo: Erison. Aos 23 anos, o atacante canhoto marcou sete gols em 18 aparições. O “Toro”, maneira como é chamado, passou por XV de Piracicaba, Figueirense e Brasil de Pelotas antes de brilhar no Fogão.

Erison é o artilheiro do Botafogo no Brasileirão e quem mais finaliza por jogo no time (média de 2,6 chutes por partida). Caso tivesse convertido pelo menos algumas das sete grande chances que perdeu, teria números ainda melhores.

Arthur Chaves – Avaí

A revelação do Avaí, Arthur Chaves, é outro estreante que se destaca neste Brasileiro e será importante na briga contra o rebaixamento. Titular em 17 jogos, é um defensor que vem se destacando pelo alto número de desarmes e alto aproveitamento nos passes.

Com 21 anos, acabou de completar 30 partidas como profissional, mas já conquistou prestígio. Cometeu em média cerca de uma falta por jogo, número similar a dos principais zagueiros do país na competição.

