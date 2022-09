Para além das quatro linhas: clubes investem em ações de inclusão

Seja por meio de uniformes, doações de alimentos ou projetos de inclusão em comunidades carentes, os clubes de futebol contam com voz ativa na sociedade. Nesta temporada, além do crescimento da média de público e ações voltadas para o matchday, as equipes do Campeonato Brasileiro vêm se destacando com projetos de inclusão.

Pelo segundo ano consecutivo na primeira divisão, o Cuiabá é o caçula entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Fora do eixo, a equipe mato-grossense conta com um projeto em uma escola estadual da cidade para treinar jovens no futsal. Além dos ensinamentos técnicos, os trinta atletas selecionados também recebem uniformes, chuteiras, material escolar, auxílio-lanche e podem acompanhar palestras ministradas por profissionais da instituição.

“O projeto transcende o aprendizado esportivo, formando cidadãos. Neste sentido, o Cuiabá nunca mediu esforços para oferecer suporte educacional e segurança social para os jovens”, ressalta Cristiano Dresch, vice-presidente da equipe.

Em outra ação periódica, o mascote do clube também visita diversas praças escolares da região, promovendo interações e apresentando um pouco mais da história do Dourado para os moradores locais.

Recentemente, em duelo contra o Athletico Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo, em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, levou 22 torcedores em situação de rua para acompanhar a partida no Maracanã. Além de assistirem ao jogo, foram presenteados com camisetas oficiais do rubro-negro.

No sul do país, Internacional e Juventude utilizam as partidas do futebol feminino como pontos de coleta para captação de alimentos. Durante o Campeonato Brasileiro, o Colorado arrecadou mais de nove toneladas durante os jogos realizados no Beira-Rio.

Já no Alfredo Jaconi, no primeiro jogo da história da equipe de futebol feminino no estádio, o Juventude arrecadou mais de 600kg e diversas peças de roupas na partida contra o Brasil de Pelotas-RS. Os mantimentos foram destinados ao Banco de Alimentos e as roupas foram destinadas ao Centro Espírita Jardelino Ramos.

No Recife, o Sport também realizou ação parecida nos primeiros jogos do ano. Com promoção de ingressos e patch especial na camisa, o Leão também arrecadou mantimentos e realizou uma força-tarefa durante as chuvas intensas na região.

“Durante a temporada, nós promovemos o ‘Ingresso Solidário’. Com a ação social, nós arrecadamos mais de 10 toneladas de alimentos e doamos para ONGs e comunidades carentes do Estado. Inclusive, nas fortes chuvas que atingiram Pernambuco, nós intensificamos a arrecadação, através da campanha #JuntosPorPernambuco, em parceria com o Governo, para ajudar a população atingida. Entendemos a responsabilidade social que nós temos como Clube e como uma marca que atinge milhões. Vamos seguir exercendo esse papel”, conta Fernando Soares, vice-presidente social do Sport.

