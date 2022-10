Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atualizado em 15 out 2022, 00h32 - Publicado em 15 out 2022, 08h00

Palmeiras e São Paulo entram em campo neste domingo, 16, às 16h (de Brasília), em clássico decisivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O sétimo Choque-Rei disputado nesta temporada acontece no Allianz Parque, com transmissão da Globo, em TV aberta, e do serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança da competição, com 67 pontos, o Verdão tenta manter ou aumentar a vantagem de dez pontos para o Internacional, segundo colocado.

A equipe de Abel Ferreira não perde no torneio há 16 jogos, desde a derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranense, em 2 de julho, pela 15ª rodada.

Para a partida, o time não poderá contar com o atacante Rony, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Merentiel, López, Navarro e Endrick são cotados para a vaga.

Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel (López).

O Tricolor, por sua vez, tenta se recuperar após ser derrotado para o Botafogo na última rodada e a recente perda da Sul-Americana.

Na 12ª colocação, com 40 pontos, o time almeja se aproximar do G-6 com a esperança de virar G-8. A distância para o América-MG, oitavo colocado, é de cinco pontos com um jogo a menos.

Para o jogo, o técnico Rogério Ceni não contará com Rafinha e Léo, suspenso, além de Gabriel Neves, Arboleda, Diego Costa, Nikão e Caio, lesionados.

O provável time deve ir a campo com: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Palmeiras x São Paulo – TV Globo e Premiere

Ceará x Cuiabá – TV Globo e Premiere

18h

Botafogo x Internacional – Premiere

Juventude x Atlético-GO – Premiere

19h

Avaí x Fluminense – SporTV e Premiere

Athletico-PR x Coritiba – Furacão Live e Twitch do Casimiro

Brasileiro Série B

16h

Grêmio x Bahia – TV Globo, SporTV e Premiere

Sport x Vasco – TV Globo, SporTV e Premiere

