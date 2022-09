Palmeiras x Santos: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Palmeiras e Santos duelam neste domingo, 18, às 18h30 (de Brasilia), no Allianz Parque. O clássico é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e poderá ser assistido no canal fechado SporTV, além do serviço de pay-per-view Premiere.

Com foco exclusivo na competição, o alviverde lidera com 54 pontos, oito a mais do que o Internacional, segundo colocado. O Verdão foi derrotado apenas duas vezes no torneio e caminha a passos largos para o título. Vencer o Santos pode fazer o Palmeiras ampliar ainda mais a vantagem na ponta, já chegando à reta final da competição.

O Palmeiras já vendeu mais de 38.000 ingressos para o duelo e a expectativa é de casa cheia. Abel Ferreira não contará com Raphael Veiga e Jaílson, lesionados, e tem problemas importantes para escalar o time.

O Santos, em crise que resultou no fim do trabalho do treinador Lisca, espera espantar a má fase. 10° colocado, o time da Baixada Santista aposta no bom resultado para não se afastar da zona de classificação para a Libertadores. Uma derrota pode mudar a luta santista na competição.

Quem assume o Santos é o treinador Orlando Ribeiro e precisa escalar a equipe com dois desfalques importantes: os meio-campistas Carlos Sánchez e Rodrigo Fernández, ambos lesionados. Felipe Jonatan, lateral-esquerdo, era dúvida, mas exames constataram condições de jogo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Red Bull Bragantino x Goiás – Premiere

16h

Flamengo x Fluminense – TV Globo e Premiere

Ceará x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Corinthians – Premiere

Juventude x Fortaleza – Premiere

18h30

Palmeiras x Santos – SporTV e Premiere

19h

Athletico-PR x Cuiabá – Furacão Live

