Palmeiras x Juventude: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado, 10, às 21h (de Brasília), em confronto pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança da competição, com 51 pontos, o Verdão tenta se reerguer após a eliminação na semifinal da Libertadores para o Athletico Paranaense, na última terça-feira, 6.

A equipe dirigida por Abel Ferreira não vence há cinco partidas. No período, foram quatro empates e uma derrota. Mesmo assim, são sete pontos de diferença para o Flamengo, segundo colocado.

Para a partida, o técnico português deve seguir sem contar com o meia Raphael Veiga, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito. Se não puder atuar, Bruno Tabata deve ser mantido na vaga, com Scarpa jogando na função de Veiga.

Com isso, a provável escalação terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Na última colocação, com apenas 18 pontos, a equipe gaúcha deve ter algumas novidades, com a presença do lateral-esquerdo Moraes e o retorno do zagueiro Rafael Forster.

O time testado pelo técnico Humberto Louzer durante a semana deve ter: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Renato Chaves, Rafael Forster e Moraes; Pará, Jadson e Chico; Óscar Ruiz e Pitta.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Internacional x Cuiabá – Premiere

Ceará x Santos – Premiere

19h

Fluminense x Fortaleza – Premiere

21h

Palmeiras x Juventude – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Ituano x Tombense-MG – Premiere

16h

CSA-AL x CRB-AL – SporTV e Premiere

18h30

Londrina x Chapecoense – SporTV e Premiere

