Palmeiras x Internacional: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo, 24, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão da Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Atual líder da competição, com 36 pontos, o Verdão já assegurou o título simbólico do primeiro turno. Até aqui, foram dez vitórias, seis empates e duas derrotas, um aproveitamento de 66,7%.

A equipe vem motivada pela vitória por 1 a 0 contra o América-MG, na última quinta-feira, 21, fora de casa. Para a partida contra o Inter, o técnico português Abel Ferreira deve manter os mesmos titulares da partida anterior.

Para o jogo, Abel deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Piquerez, desfalque no meio de semana por dores musculares. Em contrapartida, o atacante Rony segue no departamento médico. O provável time terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel.

Na sexta posição na tabela, com 30 pontos, o Colorado vem de um empate por 3 a 3 contra o São Paulo, na última quarta, 20, no Beira-Rio.

A equipe do técnico Mano Menezes quer tentar quebrar o tabu e ganhar sua primeira partida na casa do Verdão. Até aqui, em oito jogos disputados no Allianz Parque, o Palmeiras venceu seis e ocorreram dois empates.

Para a partida, o atacante Caio Vidal virou dúvida após sentir dores no tornozelo esquerdo durante a atividade de sexta, 22. O meia Alan Patrick e o atacante Taison ainda se recuperam de lesões musculares e estão fora.

O clube ainda analisa as situações dos laterais Renê e Bustos, que passam por processos de transição física para retornar. Se evoluir, Bustos pode ser utilizado na vaga de Moisés, negociado com o CSKA Moscou. Por ora, Thaua Lara deve herdar a vaga.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Avaí x Flamengo – Premiere

16h

Fluminense x Red Bull Bragantino – TV Globo e Premiere

Palmeiras x Internacional – TV Globo e Premiere

Juventude x Ceará – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x Corinthians – Premiere

Atlético-GO x América-MG – Premiere

19h

Fortaleza x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x Brusque-SC – SporTV e Premiere

