Palmeiras x Goiás: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Palmeiras e Goiás se enfrentam neste domingo, 7, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na liderança da competição, com 42 pontos, o Verdão tenda dar sequência ao bom momento na temporada. Pelo Brasileirão, a equipe venceu as últimas quatro partidas e não é derrotada desde 2 de julho, quando perdeu por 2 a 0 para o Athletico Paranaense.

Além disso, o time conseguiu empatar por 2 a 2 diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, 3, depois de iniciar perdendo por 2 a 0, pelo primeiro confronto das quartas de final da Libertadores.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não deve contar com o meia Raphael Veiga, que deixou a último jogo mancando após sofrer uma pancada nas costas. Em contrapartida, o atacante Rony, recuperado de lesão no músculo da coxa esquerda, deve retornar.

Na 11ª colocação, com 25 pontos, o Goiás venceu o Coritiba, na última rodada, e terá reforços para o confronto: o volante Fellipe Bastos e o atacante Felipe Dias, que cumpriram suspensão, além do volante Matheus Sales.

Continua após a publicidade

Outras duas possibilidades são as escalações do zagueiro Reynaldo e do ala Apodi, recuperados de problemas musculares. O único desfalque será o lateral-direito Maguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h

Palmeiras x Goiás – Premiere

Fluminense x Cuiabá – Premiere

18h

Fortaleza x Internacional – Premiere

19h

Atlético-MG x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens