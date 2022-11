Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Palmeiras e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que pode definir matematicamente o título da competição nacional ao Verdão será transmitida pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança isolada, com 74 pontos, a equipe paulista precisa vencer para ficar com a taça sem depender de resultados. No momento, são dez pontos de vantagem para o Internacional, vice-líder e única equipe que ainda pode atrapalhar os planos palmeirenses.

Os gaúchos, contudo, jogam mais cedo, às 16h (de Brasília), e têm que superar o América Mineiro, fora de casa. Caso tropecem, ficam sem chances de título.

O Palmeiras vem embalado pela vitória por 3 a 1 diante do Athletico Paranaense na última terça-feira, 25, em Curitiba. Com o resultado, chegou ao 19º confronto consecutivo sem ser derrotado no torneio. O último revés aconteceu diante do Furacão, em 2 de julho, pelo primeiro turno.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem somente uma dúvida na escalação: a possível titularidade de Endrick. Se optar pelo jovem prodígio de 16 anos, Mayke deve deixar a equipe titular. As únicas baixas são o volante Jaílson e o meia Raphael Veiga, que tratam de lesões.

Com isso, provável time terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

O Leão do Pici, por sua vez, também vem embalado pela terceira melhor campanha do returno da competição, com 33 pontos somados dos 45 disputados, um aproveitamento de 73,3%.

A equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda está invicta há oito partidas, com cinco vitórias e três empates no período. A última derrota aconteceu em 10 de setembro, diante do Fluminense.

Para o confronto, apenas uma dúvida: o volante Lucas Sasha, que sofreu uma concussão na partida contra o Coritiba e ainda não foi liberado pelo departamento médico.

O time ocupa a nona colocação, com 48 pontos, e tenta chegar ao G-8 para se classificar à próxima pré-Libertadores. Atualmente, a distância para o São Paulo, oitavo colocado, é de dois pontos.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira:

Brasileiro Série A

16h

Athletico-PR x Goiás – Furacão Live

América-MG x Internacional – Premiere

19h

Atlético-GO x Santos – SporTV e Premiere

Juventude x Coritiba – Premiere

Avaí x Red Bull Bragantino – Premiere

21h30

Palmeiras x Fortaleza – TV Globo, SporTV e Premiere

Flamengo x Corinthians – TV Globo e Premiere

