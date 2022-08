Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, 21, às 16h (de Brasília), no confronto mais aguardado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre líder e vice-líder da competição acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

No topo da tabela, com 48 pontos conquistados – nove a mais do que o rival -, o Verdão chega descansado após uma semana livre no calendário de competições.

Invito há 11 partidas, a equipe do técnico Abel Ferreira deve ter time completo para o confronto.

Poupado no dérbi diante do Corinthians devido a um desgaste muscular, o meia Gustavo Scarpa voltará à equipe. A única ausência será a do volante Jaílson, em recuperação de grave lesão no joelho.

A provável escalação terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Rubro-Negro também vive excelente momento na temporada. A equipe confirmou o favoritismo e venceu o Athletico Paranaense, na última quarta-feira, 17, pela Copa do Brasil, assegurando vaga entre os semifinalistas da competição.

Mesma situação vivida pelo clube na Libertadores, em que terá o Vélez Sarsfield pelos duelos desta fase do torneio.

Invicto há 11 partidas, com dez vitórias no período, o técnico Dorival Júnior deve manter a base que entrou em campo em Curitiba, mas com os retornos do volante Thiago Maia e do zagueiro David Luiz, que cumpriram suspensão, nas vagas de Vidal e Fabrício Bruno, respectivamente.

O Flamengo deve ir a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Gabigol, Pedro e Arrascaeta.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Juventude x Botafogo – Premiere

16h

Palmeiras x Flamengo – TV Globo e Premiere

18h

Santos x São Paulo – Premiere

Fortaleza x Corinthians – Premiere

Red Bull Bragantino x Ceará – Premiere

Atlético-GO x Cuiabá – Premiere

Athletico-PR x América-MG – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Grêmio x Cruzeiro – TV Globo, SporTV e Premiere

