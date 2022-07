Palmeiras x Cuiabá: onde assistir ao Brasileirão nesta segunda-feira

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, 18, às 20h (de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição, com 30 pontos, o Verdão tenta se recuperar da eliminação precoce para o rival São Paulo na última quinta-feira, 14, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da vitória por 2 a 1, a equipe só somou dois pontos de nove possíveis nas últimas três partidas da competição – empates contra Avaí e Fortaleza, além de uma derrota em casa para o Athletico-PR.

O Dourado, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 19 pontos, e tenta ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento. A equipe já está eliminada da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

O time usa a experiência do último ano, quando venceu por 2 a 0 no Allianz Parque, para surpreender novamente o rival. Nas últimas duas rodada, o time venceu Botafogo, em casa, e Avaí, fora.

Para a partida, o técnico António Oliveira deve contar com o volante Pepê, recuperado de lesão. Substituídos diante dos cariocas, João Lucas e Uendel foram reavaliados e devem retornar.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta segunda-feira:

Brasileiro Série A

20h

Palmeiras x Cuiabá – Premiere

Amistosos

14h

Borussia Dortmund x Valencia – ESPN 4 e Star+

Brasileiro Série B

20h

Sport x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Copa América feminina

18h

Venezuela x Brasil – SBT e SporTV

