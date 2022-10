Palmeiras x Avaí: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 21 out 2022, 12h10 - Publicado em 21 out 2022, 11h41

Por Da redação Atualizado em 21 out 2022, 12h10 - Publicado em 21 out 2022, 11h41

Palmeiras e Avaí entram em campo neste sábado, 22, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança isolada da competição, com 68 pontos, o Verdão tenta ampliar ainda mais a vantagem de oito pontos para o Internacional, o segundo colocado com 60, restando 18 em disputa.

A equipe dirigida por Abel Ferreira vem de dois empates consecutivos: diante do Atlético Goianiense, fora de casa, no último dia 10, e no clássico contra o São Paulo, no último domingo, 16.

O time, contudo, chegou ao 17º confronto consecutivo sem ser derrotado no torneio. O último revés aconteceu diante do Athletico Paranaense, em 2 de julho, ou seja, há mais de três meses.

Para a partida, Abel não poderá contar com o zagueiro Murilo, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, a tendência é que Luan seja o titular. Desfalque na última rodada, o atacante Rony retorna à equipe.

Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

O Avaí, por sua vez, vem de cinco derrotas consecutivas na competição. No período, foi derrotado por São Paulo, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza e Fluminense. A equipe ocupa a penúltima colocação, com 28 pontos.

Para o confronto, o técnico Lisca deve optar por William Pottker na vaga de Bissoli, autor de 14 gols na competição. Outras possíveis novidades acenadas são a escalação do lateral-esquerdo Thales e do meia Jean Pyerre.

O provável time deve ter: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Renato, Natanael e William Pottker.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Premiere

19h

América-MG x Flamengo – Premiere

Santos x Corinthians – Premiere

21h

Palmeiras x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Ituano x Sampaio Corrêa – SporTV e Premiere

Vasco x Criciúma – SporTV e Premiere

Bahia x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Londrina x Sport – SporTV e Premiere

