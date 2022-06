Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 16, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, no Allianz Parque, em São Paulo, em parida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h (de Brasília) com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Verdão entra em campo para defender a liderança na competição, com 22 pontos. Até aqui, o time conquistou seis vitórias, quatro empates e sofreu apenas uma derrota, um aproveitamento de 66,7%.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira poderá contar com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez, que estava servindo a seleção paraguaia, e do volante Gabriel Menino, recuperado de virose.

Por outro lado, o time já tem dois desfalques certos: o meia Raphael Veiga, que sofreu uma lesão na coxa direita e está em recuperação, e o volante Jailson, que passou por cirurgia no joelho direito.

Do outro lado, o Atlético-GO tem 13 pontos e está na 13ª posição na tabela com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas sofridass até o momento, um aproveitamento de 39,4%.

O Dragão triunfou fora de casa na última rodada fazendo 2 a 0 diante do Fluminense, no último sábado, 11. O técnico Jorginho não tem nenhuma baixa confirmada, apenas o zagueiro Wanderson e o lateral-direito Dudu ainda são dúvidas já que estão com alguns problemas físicos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Brasileiro Série A

16h

Botafogo x São Paulo – Premiere

18h

Palmeiras x Atlético-GO – Premiere

19h

Avaí x Fortaleza – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Ponte Preta – Premiere

20h

Vila Nova-GO x Operário-PR – SporTV e Premiere

