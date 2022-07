Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, 2, às 21h (de Brasília), em confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo canal fechado SporTV.

Líder isolado da competição com 29 pontos, o Verdão chega embalado pela vitória por 3 a 0 diante do Cerro Porteño-PAR, fora de casa, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não deve contar com o lateral-esquerdo Jorge, que cumpre isolamento após testar positivo para Covid-19. Além dele, somente o volante Jaílson, em recuperação de cirurgia no joelho, não poderá atuar.

Na competição nacional, o time vem de um empate por 2 a 2 diante do Avaí na última rodada. Mesmo assim, perdeu somente uma vez em 14 jogos e tem 69% de aproveitamento, além de três pontos a frente do vice-líder Corinthians.

Terceiro colocado com 24 pontos, o Furacão também vive excelente momento desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Sem perder há 13 partidas, o time paranaense superou o Libertad-PAR pela Libertadores.

Felipão, desta vez, terá uma série de baixas para a partida. O zagueiro Nico Hernández e os volantes Christian e Hugo Moura devem ser poupados pelo desgaste físico. Abner, que testou positivo para Covid-19, também ficará de fora.

Outra ausência deve ser a do atacante Pedro Rocha, que não atuará para não completar o sétimo jogo no Brasileirão. Ele tem contrato somente até julho e futuro incerto no clube.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Fluminense x Corinthians – Premiere

Juventude x Atlético-MG – Premiere

19h

Santos x Flamengo – Premiere

Ceará x Internacional – Premiere

21h

Palmeiras x Athletico-PR – SporTV

Brasileiro Série B

11h

Londrina x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Ituano x Criciúma – SporTV e Premiere

19h

Náutico x Novorizontino – SporTV e Premire

20h30

CRB-AL x Guarani – Premiere

