Palmeiras tropeça, Flu vence mais uma e aumenta a briga na parte de cima

O Campeonato Brasileiro está cada vez mais equilibrado e o início da 6ª rodada aumentou ainda mais a briga na parte de cima da tabela. Neste sábado, 13, o vice-líder Palmeiras não fez a lição de casa e ficou no empate com o Bragantino. Ao mesmo tempo, o Fluminense de Diniz venceu o Cuiabá e encostou no rival paulista. Líder da competição, o Botafogo ainda joga e pode aumentar ainda mais a vantagem na ponta da tabela.

Bahia 2 x 3 Flamengo

Bahia e Flamengo abriram a nova rodada do Brasileirão na Arena Fonte Nova, em partida de cinco gols, duas expulsões e polêmicas de arbitragem. A equipe rubro-negra marcou três vezes na primeira etapa – todas de bola parada – com Matheus França, Gabigol e David Luiz. O Tricolor de Aço diminuiu duas vezes, com Gabriel Teixeira e Ademir, mas sofreu duas expulsões e, apesar do abafa na reta final, não conseguiu reverter a situação.

Palmeiras 1 x 1 Bragantino

O Palmeiras entrou em campo mais tarde, às 18h30, e tinha a oportunidade de dormir na liderança em caso de vitória. Apesar do volume de jogo intenso e do volume, o Verdão de Abel Ferreira balançou a rede apenas uma vez, com Artur, e ainda viu Juninho Capixaba empatar com um golaço. O resultado mantém a equipe alviverde na vice-liderança, com 14 pontos, mas aumenta a briga com o Fluminense logo atrás do Palmeiras e o Botafogo podendo disparar na ponta da tabela.

Fluminense 2 x 0 Cuiabá

No Maracanã, o Fluminense de Fernando Diniz deu sequência a boa fase e venceu mais uma vez sem grandes dificuldades. Com gols de Nino e PH Ganso, o Tricolor carioca agora soma 13 pontos e se coloca cada vez mais na corrida pelo título.

Atlético-MG 2 x 0 Internacional

No Mineirão, o Galo de ‘Chacho’ Coudet deu indícios de que embalou. Após golear o Cuiabá na última rodada, fora de casa, o Atlético-MG recebeu o Internacional e venceu mais uma. Eduardo Vargas abriu o placar logo cedo e Paulinho fechou no apagar das luzes. A equipe mineira dorme no G-4. Do outro lado, o Colorado de Mano Menezes segue em má fase e soma três jogos sem vitória na temporada.