Palmeiras terá telão em setor do Allianz Parque com visão bloqueada

O Palmeiras optou por instalar telões e abrir o setor Gol Norte do Allianz Parque, mesmo com a visão do campo obstruída, no jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, que pode consagrar o alviverde como campeão do Brasileirão. A medida se dá pela montagem de um palco em frente à arquibancada, em razão de shows no seguinte fim de semana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A ideia do clube é repetir a estratégia utilizada na final do Campeonato Paulista deste ano e instalar três telões posicionados atrás do gol, com a retransmissão do jogo. As entradas para o setor serão exclusivas para sócios-torcedores, sem comercialização.

Os sócios Avanti poderão resgatar os ingressos pelo site ingressospalmeiras.com.br, a partir da manhã desta terça-feira. O clube decidiu abrir o setor na última segunda-feira, 31, para ter mais torcedores no estádio.

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos, e precisa de apenas uma vitória para se consagrar o campeão. O alviverde pode entrar em campo já com o título caso o Internacional não vença o América Mineiro, também na quarta-feira, 2, às 16h, em Belo Horizonte.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens