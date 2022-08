Palmeiras tem 65,3% de chances de título e vê rivais diretos com só 10%

A vitória do Palmeiras contra o Goiás, no último domingo, 7, aumentou ainda mais as chances de uma inédita conquista para o técnico Abel Ferreira no clube paulista. De acordo com projeções matemáticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe tem agora 65,3% de probabilidade de ficar com a taça do Campeonato Brasileiro. O número é considerável se comparado ao dos principais concorrentes.

O Verdão terminou a 21ª rodada com 45 pontos, seis a frente do Corinthians (39), sete do Fluminense (38), oito do Athletico Paranaense (37) e nove do do Flamengo (36). Os cinco rivais são os que mais se aproximam da disputa pelo título.

Segundo a UFMG, Fluminense, com 10,4%, e Corinthians, com 10,2%, são os que possuem maior probabilidade matemática de alcançar o Palmeiras. Na sequência vem o Athletico, com 6,6%, e o Flamengo, com 6,1%.

Depois deles, todos os demais times não alcançam nem mesmo 1% de probabilidade, com destaque para o atual campeão Atlético Mineiro, com apenas 0,27%.

Na rodada anterior, o Palmeiras liderava com quatro pontos de vantagem para o rival Corinthians, que tropeçou ao empatar por 1 a 1 diante do Avaí, fora de casa. Fluminense, Athletico e Flamengo venceram os seus compromissos.

Na briga pelas seis vagas pela Libertadores, o Verdão tem 99,6% de chances, seguido pelo Corinthians, com 90,2%, Fluminense, 90%, Athletico, com 83,6%, Flamengo, 79%, Internacional, último time do G-6, com 45,6%. As principais ameaças ao grupo são o Galo, com 30,4%, e o Red Bull Bragantino, 24,6%

Na parte de de baixo da tabela, o Juventude é o maior cotado para o rebaixamento: 84,2%. A equipe gaúcha ocupa a última colocação, com apenas 16 pontos somados. Logo na sequência, o Atlético-GO, com 60,6%, seguido por Cuiabá e Avaí, com 54,3% e 47,8%, respectivamente.

Após duas vitórias consecutivas, o Fortaleza diminuiu para 37,5% as chances de queda. O Leão do Pici ainda está no Z-4, na 17ª colocação, com 21 pontos, somente um atrás do Avaí, primeira equipe fora.

