Palmeiras resiste a sequência contra ‘vice-líderes’ e segue firme no topo

O Palmeiras sobreviveu a uma sequência de confrontos diretos pela liderança do Campeonato Brasileiro 2022. Nas últimas semanas, o time dirigido por Abel Ferreira tirou pontos precisosos de Corinthians, Flamengo e Fluminense, então vice-líderes da tabela. Sem perder perder nenhum jogo, o Verdão aumentou a vantagem na ponta da tabela.

Restado 14 rodadas para o fim, o Palmeiras se aproxima de seu 11º título da competição. A regularidade e desempenho da equipe alviverde, sobretudo diante de seus principais concorrentes, tornam as chances ainda maiores.

Ao final da 21ª rodada, o Verdão liderava com seis pontos de vantagem e, no dia 13 de agosto, iniciava uma sequência decisiva para a ambição da equipe no campeonato: Dérbi paulista, duelo contra o embalado Flamengo e encontro com o Fluminense de Fernando Diniz.

Vindo de uma sofrida classificação na Libertadores, o Palmeiras foi a campo contra o então vice-líder Corinthians, fora de casa, e podendo dar forças ao principal rival. Mesmo sem Marcos Rocha e Scarpa, o Verdão venceu o clássico por 1 a 0 e se manteve no topo.

Em seguida, o time de Abel Ferreira recebeu o Flamengo, que não perdia havia seis jogos pelo Brasileirão. Nove pontos de diferença separavam os rivais e o Palmeiras administrou a situação, empatando por 1 a 1 em casa.

No último sábado, 27, o Verdão foi até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense e, mesmo não fazendo uma grande partida, conseguiu segurar o empate por 1 a 1 no Maracanã.

O apoio da #FamíliaPalmeiras foi fundamental como sempre e nós seguimos unidos, defendendo o manto e a liderança do @Brasileirao! Continua após a publicidade Boa noite, torcida que canta e vibra! 🫶#AvantiPalestra#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/wkIov1eE1K — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2022

Uma vitória e dois empates – cinco pontos conquistados de nove em disputa, e um aproveitamento de 55,5%. Se antes da sequência a vantagem alviverde era de seis pontos, hoje o Verdão aumentou a folga para sete pontos sobre o atual segundo colocado Flamengo.

“Cada jogo é um jogo, temos de procurar dar o nosso melhor em todos os jogos…. O Fluminense é um time com muita posse, dá espaço no corredor contrário, mas não tivemos calma e tranquilidade para tomar a melhor decisão e estar no nosso melhor nível”, disse Abel Ferreira após a partida no Rio de Janeiro. O técnico português, bicampeão da Libertadores e vencedor da Copa do Brasil e do Paulista, persegue seu primeiro Brasileirão pelo clube.

Em 24 jogos, o Palmeiras soma 14 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Com o melhor ataque (39 gols marcados) e defesa (16 sofridos) da competição, os rivais podem até fazer a lição de casa, mas parece improvável que o Palmeiras de Abel Ferreira vá tropeçar e perder a constância.

O Verdão foca agora na semifinal da Libertadores, com compromisso no meio de semana diante do Athletico-PR, na próxima terça-feira, 30, às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Pelo Brasileiro, a equipe volta a campo no próximo sábado, 2 de setembro, às 19h, contra o Red Bull Bragantino. Atual vice-líder, o Flamengo recebe o Ceará no domingo, às 11h.

